Nový iPad Air možná dorazí ve dvou velikostech

Přijde vám současných 10,9“ úhlopříčky u iPadu Air málo? Pak pro vás máme zprávu, která dokáže potěšit – tedy pokud se vyplní. Podle zdrojů portálu 9to5mac má totiž Apple údajně ve svých dílnách pracovat na hned dvou velikostech nové generace iPadu Air, které by rád v dohledné době uvedl na pulty obchodů. Plány se nicméně ještě mohou samozřejmě změnit.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí, že větší iPad Air může po boku 10,9“ modelu dorazit buď coby jeho stejně technicky vybavený sourozenec, nebo jako vybavenější model, který bude jakýmsi mezistupněm mezi řadou Air a Pro. Pravděpodobnější je nicméně první varianta, jelikož tou druhou by Apple de facto nepřímo vytvořil pátou produktovou řadu iPadů, čímž by do své nabídky vnesl tak trochu chaos. Už nynější čtyři modelové řady jsou totiž podle mnohých uživatelů hraničních.

Co se týče uvedení jednoho či dvou nových iPadů Air, zdroje výše zmíněného portálu sice na jednu stranu tvrdí, že bychom se jich měli dočkat brzy, na druhou stranu však hovoří o časovém oknu uzavřeném WWDC 2024. Ve výsledku je tedy před námi dobrých 8 měsíců, ve kterých by se mohly iPady ukázat. Nicméně dle jiných informací je jejich odhalení do konce letoška již poměrně nepravděpodobné, takže pokud si na ně brousíte zuby, počítejte s pořízením spíš v příštím roce.