Na Apple TV+ míří válečná minisérie od tvůrců Bratrstva neohrožených a Pacifik

Apple oznámil datum premiéry jednoho z nejzásadnějších snímků, který se mu doposud podařil získat pro Apple TV+. Řeč je konkrétně o válečné minisérii Masters of the Air, která bude v Česku známá pod názvem Vládcové nebes. Pokud se ptáte na to, proč je tak zásadní, je to proto, že pochází od Stevena Spielberga, Toma Hanksa a Garyho Goetzmana, producentů Bratrstva neohrožených a Pacifik. Tyto dvě série jsou přitom i mnoho let po jejich vydání právem označovány za jedny z nejlepších snímků všech dob pojednávajících o druhé světové válce.

Na bližší informace ohledně minisérie je zatím Apple relativně skoupý. V popisu seriálu na Apple TV+ totiž naleznete jen: „Během druhé světové války dali všanc své životy letci 100. bombardovací skupiny, bratrstva ukutého odvahou, smrtí a vítězstvím.“ Nicméně vzhledem k tomu, že má série vycházet ze stejnojmenné knihy Donalda Millera, která popisuje bitvy americké 8. letecké armády během druhé světové války, lze počítat s příběhy mladých pilotů ze 100. bombové skupiny při bombardování nacistického Německa. Vidět bychom měli jak bitvy stíhacích letadel či pozemní život pilotů, tak třeba i život v německých zajateckých táborech.

Pár vteřin z chystaného seriálu si můžete pustit níže:

Poměrně zajímavé je, že se minisérie původně natáčela v režii HBO. V průběhu realizace se však ukázalo, že se jedná o extrémně drahou záležitost, kvůli čemuž studio uložilo sérii k ledu, ze kterého jej „vysekal“ právě Apple koupí práv v roce 2019. Od té doby na něm aktivně pracuje, přičemž podle dostupných informací měl za 9 epizod tohoto seriálu zaplatit kolem 250 milionů dolarů. Je tedy naprosto jasné, že tématu věří a doufá, že jím bude schopen přilákat spousty diváků ke své streamovací službě. Zda jsou jeho očekávání správná či nikoliv se dozvíme už 26. ledna, kdy na Apple TV+ dorazí první díl, přičemž každý následující týden až do 15. března bude následovat přidání jedné nové epizody.

