iOS 17 udělal z vibrací na iPhonu noční můru a já nevím, jestli jde o chybu, nebo o novinku

Přestože nosím na zápěstí již dlouhé roky Apple Watch a iPhone mám proto defaultně ztlumený, jeho vibrace vypnuté nemám. Přeci jen, jsou chvíle, kdy své Watch na ruce z nějakého důvodu nemám, přičemž právě tehdy potřebuji mít přehled o tom, zda mi zrovna někdo nevolá, nepíše či se obecně něco neděje, na co by bylo třeba reagovat. A jelikož se mi v těchto chvílích zvuk napínat nechce, jsou právě vibrace tím, co mi vyhovuje. Tedy vyhovovalo do chvíle, než jsem přešel na iOS 17.

Určitě jste si dříve všimli, že jinak vibruje telefon a potažmo i Watch na příchozí zprávu a jinak například na notifikaci z Twitteru. Člověk byl tedy schopný si tyto styly vibrací zapamatovat a podle toho následně vyhodnotit, zda je třeba po telefonu v danou chvíli sáhnout a aktivně jej využívat, či si naopak dané upozornění zaslouží chvilkový odklad. To však s příchodem iOS 17 zmizelo a iPhone mi začal vibrovat de facto jediným typem vibrací, takže již nelze poznat, zda přišla zpráva či notifikace.

Upřímně, je to pořádná otrava a co mě asi štve ještě víc, nejsem schopný zatím přijít na to, jak si s nastavením pohrát tak, aby vše fungovalo tak, jak jsem byl zvyklý v minulosti. V kontextu tohoto všeho mi pak přijde docela komické – byť samozřejmě v negativním smyslu -, že vlastně ani nevím, zda se jedná o chybu, nebo o novinku v rámci iOS 17. Apple má totiž ve zvyku o spoustě drobností neinformovat a to ani formou poznámek k aktualizaci, takže si člověk musí na některé drobnější věci přijít sám. Ve výsledku je to ale vlastně jedno, protože nadávat budu jak na chybu, tak na novinku. V případě chyby bych ale měl alespoň naději, že jí Apple co nevidět opraví. Jelikož jsem však včera na iPhone 15 Pro nainstaloval již druhou verzi iOS 17 a vibrace jsou stále stejné, začínám se obávat, že se jedná spíš o novinku. A to takovou, kterou fakt nechci.