Recenze iOS 17: Příjemné vylepšení vašeho iPhone

iOS 17 mám na svém iPhone od první minuty, kdy tento systém Apple na WWDC představil a to díky tomu, že jsem si jej mohl stáhnout přímo v Apple Parku skutečně minutu poté, co byl odhalen veřejnosti. Po více jak třech měsících proto věřím, že mám již možnost hodnotit, co se Applu na iOS 17 povedlo a co by možná chtělo ještě dotáhnout k dokonalosti. Moje recenze iOS 17 se zaměří na novinky, které aktivně používám a věřte, že určitě najdete něco, na co jsem zapomněl a rozhodně netvrdím, že to není důležitá novinka, ale zkrátka je to věc, kterou jsem nepoužíval nikdy před tím a proto na něco mrkneme spíše okrajově.

Možná to někoho překvapí, ale jsem vlastně rád za to, jak málo změn v iOS 17 Apple udělal. Do dnešního dne a to už je to více než rok jsem si nezvykl na to, že se hlasové zprávy nahrávají jinde, než kde se nahrávaly x let předtím. Asi jsem konzerva, ale tak to zkrátka mám a proto nějaké změny umístění jednotlivých prvků skutečně nemusím. Toho se naštěstí v iOS 17 bát nemusíte a v podstatě jediné, co se skutečně změnilo, jsou iMessage, respektive Zprávy, ve kterých máte nyní vše v jednom menu, ze kterého si jednoduše vyberete, co chcete dělat. Je sice pravda, že vás to stojí oproti iOS 16 jeden dotyk navíc, ovšem přehlednost a jednoduchost za to rozhodně stojí. Právě zpráv se týkají dvě novinky, které jsem si oblíbil z celého iOS 17 nejvíc.

Nově totiž můžete v rámci zpráv využívat takzvaný doprovod a to je za mě zcela zásadní funkce, se kterou iOS 17 příchází. Zkrátka pošlete dítě poprvé samotné do školy a uvidíte, že tam v pořádku dorazilo. Pokud se opozdí nebo zabloudí, okamžitě vidíte, kam jej máte jít hledat nebo co se děje. Vyrazíte na cestu autem přes půl Evropy a večer padnete mrtví do hotelové postele? Není problém, vaši rodiče nebo jiné blízké osoby se stejně dozví, že jste v pořádku dorazili a to i když jim zapomenete dát vědět. Doprovod je věc, která věřím, že stejně jako SOS v iPhone 14 Pro a iPhone 15 Pro, dokáže zachránit spousty životů.

Jednou z na první pohled nejlíbivějších funkcí je možnost vytvořit si v iOS 17 vlastní nálepku a to z čehokoli, co vyfotíte nebo stáhnete z internetu. Dokonce můžete nálepky udělat i z videa. Stačí pdržet prst na objektu, který chcete použít pro nálepku, ten se automaticky ořízne a můžete jej uložit do vaší sbírky nálepek a přidat mu nějaký ten zajímavý efekt, aby vypadal skutečně jako nálepky. Rozhodně je to věc, kterou si většina lidí vyzkouší a párkrát za rok ji použije. Je to jednoduché, je to zábavné a je to intuitivní. Ovšem, pokud vám již bylo patnáct, asi to není nic, co byste používali dnes a denně. Na druhou stranu udělat si pár nálepek a ty pak zapojit čas od času do konverzace je určitě fajn a osobně se mi tato funkce líbí a používám ji rád, i když ne příliš často.

Další vizuální záležitostí v iOS 17 jsou takzvané pohlednice nebo chcete-li vizitky. Ty si můžete vytvořit jak sami pro svůj vlastní kontakt, tak i pro všechny ostatní kontakty, které máte uložené ve svém telefonu. Pomocí funkce NameDrop je pak lze sdílet s ostatními přes AirDrop jen tím, že telefony přiložíte k sobě a vizitky se automaticky přesunou mezi telefony. Rozohdně super funkce, kdy okamžitě vidíte, kdo vám volá, aniž byste museli číst malý nápis na displeji. Vyhrát si můžete s vizitkami téměř stejně jako když vytváříte pozadí pro lock screen. Jediné, co by mohl Apple ještě dopilovat, je možnost mít pro sebe více než jednu pohlednici. Asi totiž chcete sdílet jinou fotku s mámou a jinou fotku s obchodním partnerem. To bohužel aktuálně není možné a vytvořit pro sebe můžete jen jednu vizitku.

Apple Maps offline

I když by někdo mohl namítat, že v dnešní době žijeme nonstop online, můj názor je, že mít v mobilu stažené offline mapy se vždy hodí. Zatímco Google Maps tuto funkcu umožňují již dlouhé roky, Apple Maps s ní přichází až v iOS 17. Je jedno, zda cestujete z Chamonix do Švýcarska, kde vás 1MB dat stojí asi 500Kč a používání map vás výjde draho, nebo se připravujete na globální výpadek internetu. Stáhnout si mapu nejdůležitějších míst je snadné a rychlé a pokud máte v iPhone dostatek místa, není důvod to nevyužít.

Aplikace Zdraví v iOS 17 nabízí zcela novou úroveň využití

Aplikace Zdraví se pomalu ale jistě stává místem, které pouze nezaznamenává data z vašeho telefonu nebo Apple Watch, ale místem, které vám pomůže pochopit souvislosti mezi tím, co děláte a tím, jak se cítíte. Nově zde najdete vysvětlení jednotlivých věcí, jako je glykemický index, jako je hladina hluku, stresu, jak funguje kardiovaskulární systém a tak podobně. Pokud si najdete čas a informace si v aplikaci nastudujete, zadáte do ni skutečně vaše data, budete mít možnost sledovat v reálném čase, jak ovlivňujete své zdraví. Skvelou novinkou je například možnost nastavit léky, které užíváte. Aplikace vám nejen připomene, abyste si léky vzali, ale také upozorní například na nežádoucí účinky nebo na nežádoucí interakce mezi léky navzájem, dokonce i interakce mezi jídlem a léky, které užíváte. Zdraví se zkrátka posunulo na novou úroveň a pokud vám není zrovna 20 a necítíte se jako Herkules, pak se rozhodně vyplatí se do něj podívat a věřím, že budete mile překvapeni, protože je to aplikace, díky které se skutečně můžete cítit lépe.

48 Mpx do JPEG: zásadní novinka pro iPhone 14 Pro

Pro mě osobně tu největší novinku si pro nás Apple připravil až na vydání finální takzvané RC verze iOS 17. Když Apple u iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max prezentoval možnost fotit fotografie v rozlišení 48 Mpx do formátu JPEG, respektive HEIF, nikoho zřejmě ani ve snu nenapadlo, že tuto funkci přinese iOS 17 také na generaci starší telefony, tedy na iPhone 14 Pro a 14 Pro Max. Apple byl však velkorysý a místo toho, aby lidi donutil kupovat nové železo kvůli této funkci, dočkali jsme se ji i na našich čtrnáctkách. Jedná se o malou revoluci, protože od uvedení iPhone 14 Pro bylo možné fotit ve 48 Mpx pouze do formátu RAW, což je super, pokud umíte s postprodukcí a chcete si fotografie upravovat a vylepšovat. Pokud to však jako já neumíte a nebo na to nemáte čas, ale chcete fotografie, které si můžete dát jako pozadí klidně na svůj Apple Pro Display XDR, nebo z nich vytisknout plakát plakát, pak je nutné fotit do JPEG a to je nyní díky iOS 17 možné i u iPhone 14 Pro a Pro Max. Za toto gesto patří Applu skutečně palec nahoru!

Spousta věcí, které mohou ale nemusí nadchnout

iOS 17 přináší celou řadu drobností, které nejsou sice nijak zásadní samy o sobě, ovšem umí usnadnit život a zpříjemnit používání iPhone. Například jsem postřehl výrazné zrychlení prohlížení stránek přes Safari. Protože mám zástupce svých webů jako je LsA, Samsung, Jablíčkář a tak dále na ploše, rychlost přechodu na tyto weby po stisknutí ikonky je až neuvěřitelná, oproti rychlosti v iOS 16.

Také se mi líbí snadnější přepínání mezi anonymními okny a klasickými okny, ve kterých surfujete. Safari je celkově mnohem svižnější, ovšem rychlost se výrazně zlepšila až ve finální verzi iOS 17. Pokud jste tedy měli problém s rychlostí během beta testování, věřte, že nejste sami a s finální verzí budete příjemně překvapeni. Líbí se mi také automatické vyplňování kódů, které vám typicky při dvojfázovém ověřování dojdou do mailu. Funguje to sice stejně jako vyplňování kódů ze sms, ovšem doposud zkrátka maily nefungovali a nyní už ano. Funkce jako je například SharePlay pak asi nejsou tím, co zrovna já využiju ve svém běžném životě, ovšem dovedu si představit, že když ve škole jeden kamarád poslouchá písničku a druhý se ho zeptá co poslouchá, stačí aby přiložili telefony a najednou poslouchají oba. To stejné platí při používání AirDropu, který je nyní nejen rychlejší tím, že stačí telefony položit k sobě, ale můžete jej používat i na větší vzdálenost a data přenést, i když už nejste u sebe, což je super.

Co neříkám, že je špatné, ale já sám to skutečně nedokážu využít jsou funkce klidový režim a živé aktivity přes celý displej v landscape módu. Klidový režim totiž aktivujete pouze na stojánku, který nepoužívám nebo tím, že telefon někde opřete se zapojeným kabelem případně MagSafe nabíječkou. Živé aktivity přes celý displej pak aktuálně nabízí pouze hrstka aplikací, ale věřím, že obě tyto funkce si své fanoušky najdou. Také je škoda, že u nás nefunguje vizuální vyhledávání, což je funkce, díky které můžete na fotografii nebo dokonce videu vybrat nějaký předmět a automaticky na Google vyhledat, o jaký předmět se jedná. Můžete tak určit například rasu psa, druh rostliny nebo název nějakého neznámého ovoce. To je sice asi super, ale u nás to bohužel nefunguje a moc nechápu proč, protože bych byl rád, kdyby to fungovalo alespoň v angličtině.

iOS 17 toho nabízí dost, otázka je, co si oblíbíte

iOS 17 nepřichází s žádnou razantní nebo zásadní změnou, která by vás mohla čímkoli naštvat. V podstatě všechny novinky, které se v iOS 17 nachází jsou takříkajíc dobrovolné a je jen a jen na vás, zda je budete nebo nebudete využívat. Nikdo vás do nich nenutí, což je za mě fajn. Zda jich je dost záleží na velké míře na tom, kolik z nich považujete vy osobně za zajímavé a kolik z nich budete při denní práci s telefonem aktivně využívat. Někdo může říct, že je iOS 17 zcela zásadní, protože například umožňuje iPhone 14 Pro fotit ve vysokém rozlišení do JPEG. Jiný by mohl říct, že je iOS 17 super díky funkci doprovodu, protože má malé dítě a funkci bude den co den využívat. Může se vám však stát, že si mezi novými funkcemi nenajdete ani jednu, která by pro vás byla nějak zásadní a v tom případě pro vás bude iOS 17 celkem nuda. Oba tábory názorů mají pravdu, ovšem já osobně si myslím, že toho iOS 17 přináší tak akorát, aby si každý našel to svoje, co si oblíbí a díky čemu budem používání samotného iPhone opět o něco zábavnější, efektnější nebo efektivnější. Ostatně, již v pondělí si budete mít možnost vyzkoušet iOS 17 i v případě, že jste se nepustili do jeho testování ještě před vydáním.