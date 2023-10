iOS 17.0.3 opravuje hned dvě závažné bezpečnostní chyby

Překvapilo vás včerejší večerní vydání iOS 17.0.3? Pak vězte, že nejste sami. I samotný Apple se totiž velmi pravděpodobně rozhodl update vydat docela nečekaně bez jakýchkoliv větších předchozích příprav. To proto, že v něm kromě opravy přehřívání iPhonů 15 Pro (Max) přináší i opravy dvou bezpečnostních chyb, které měli hackeři aktivně zneužívat k útokům na jablíčkáře. S jejich opravou tedy nebylo možné jakkoliv déle otálet.

Informací ohledně chyb je zatím poměrně málo. Apple totiž zatím logicky čeká na to, než na novou verzi iOS přejdou jablíčkáři ve větší míře, aby ty, kteří s aktualizací otálejí, zveřejněním detailnějších informací o chybách neohrozil. Podle toho mála, co máme nyní k dispozici, se však jednalo o dvojici chyb, která měla umožňovat útočníkům spouštět na iPhonech libovolné – a tedy i škodlivé – kódy, čímž mohli uživatele ohrozit. V obou případech měl být sice ke spuštění kódů potřeba fyzický přístup k zařízení, to však nic nemění na tom, že v iOS nemají rozhodně co dělat a je tedy důležité aktualizovat, aby se potenciální riziko hacknutí snížilo na minimum.