Šéf Microsoftu: K převálcování Safari Chromem stačí tato jediná věc

Tento týden se mimo jiné částečně nese ve znamení soudního řízení se společností Google. V rámci řízení vypovídá i řada představitelů jiných technologických společností včetně Applu a Microsoftu. Právě za Microsoft včera před soudem stanul jeho generální ředitel Satya Nadella, který ze vypovídal mimo jiné neschopnosti vyhledávače Bing konkurovat vyhledávači Google. Podle jeho názoru dohoda s Applem o vyhledávání Google chrání Safari před tím, aby bylo zničeno prohlížečem Chrome.

Nadella dále uvedl, že dohoda Applu s Googlem ohledně používání jejich vyhledávače není jen o penězích, a nechal se slyšet, že kdyby Microsoft dával Applu 15 miliard dolarů ročně za to, že Bing bude výchozím vyhledávačem Safari, Google by mohl využít YouTube a Gmail k agresivní propagaci Chromu mezi uživateli Safari. Nadella tvrdí, že experti v Microsoftu by mohli zlepšit výsledky vyhledávání, kdyby Bing používalo více lidí – tedy že kvalita výsledků by byla úměrně vysoká frekvenci vyhledávacích dotazů, které by Microsoftu poskytly více dat, potřebných k vylepšení Bingu.

Mít více uživatelských dat je podle Nadelly zjevně pro Bing natolik zásadní, že společnost byla ochotna vzdát se značky Bing ve výsledcích vyhledávání společnosti Apple. Apple skutečně zapojil výsledky vyhledávání Bing do míst mimo Safari již dříve – například při vyhledávání obrázků přes Spotlight. Uživatelé Apple produktů mají nicméně již teď možnost změnit výchozí vyhledávací nástroj v Safari na Bing – stačí přejít do Nastavení -> Safari -> Vyhledávač.