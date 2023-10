Přehřívání iPhonů 15 (Pro) brzy skončí, Apple už finišuje s opravou

Jeden z doslova nejpalčivějších problémů iPhonů 15 (Pro) bude již brzy minulostí. Řeč je konkrétně o přehřívání, na které si jejich majitelé stěžují de facto od startu prodejů zhruba před dvěma týdny. Zprvu se sice zdálo, že by za celou zápletku mohl moci titanový rámeček v kombinaci s nový čipem a pozměněnou vnitřní architekturou, nicméně po vyjádření Applu je jasné, že jde „jen“ o softwarovou chybu. A právě tu vyřeší v brzké aktualizaci.

Přestože Apple teprve o víkendu potvrdil, že se iPhony 15 (Pro) mohou skutečně přehřívat a přislíbil softwarovou opravu, již nyní je opravný update podle dostupných informací interně k dispozici (konkrétně pod označením 17.0.3) a pokud se ukáže, že problém skutečně řeší, má jej mít Apple v plánu vydat buď ještě tento týden, nebo maximálně na začátku týdne následujícího. Problémy s přehříváním by tedy měly být snad kompletně zažehnány, byť se již nyní ozývají hlasy plné obav, co přesně bude v rámci updatu vlastně opravováno. Někteří uživatelé mají totiž obavy z toho, aby Apple nevyřešil přehřívání snížením výkonu některé z komponent a tedy aby ve výsledku nezhoršil iPhone jako takový. Nicméně vzhledem k tomu, jak drsně to schytal před lety za nasazení „zpomalovače iPhonů“ v závislosti na stavu baterie je víceméně jasné, že si podobný zásah dovolit nemůže. Nezbývá tedy než doufat, že se dočkáme co nevidět.