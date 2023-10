JBL AUTHENTICS 500: Prémiový reproduktor, který si vás získá zvukem i designem

Komerční sdělení: Milovníci retra, zbystřete! JBL totiž přichází se zbrusu novou řadou reproduktorů AUTHENTICS, která spojuje ikonický retro design s perfektním zvukem a moderními technologiemi. V následujících řádcích si pak představíme to nejlepší, co lze v rámci této řady sehnat – tedy konkrétně model AUTHENTICS 500.

Bluetooth reproduktor JBL Authentics 500 spojuje špičkové technologie s vysokou kvalitou zvuku a jedinečným retro designem. Jeho vzhled nám připomíná éru 70. let minulého století s ikonickou Quadrex mřížkou, hliníkovým rámem a koženým povrchem. Tento Bluetooth reproduktor vyniká nejen výkonem 270W, ale také schopností přehrávat hudbu s mocným a vyváženým zvukem a pronikavými basy, přičemž dokonce nabízí i prostorový zvuk Dolby Atmos®. Všechny ovládací prvky jsou umístěny na vrchní straně reproduktoru, ale můžete také využít moderní technologie, jako jsou hlasoví asistenti Google Assistant a Amazon Alexa, a nebo ovládat reproduktor pomocí aplikace JBL One na svém smartphonu.

Reproduktor JBL Authentics 500 s výkonem 270W zaplní prostor čistým zvukem plným detailů díky třem 25mm tweeterům a třem 2,75″ středorozsahovým wooferym. 6,5″ pasivní zářič s basovým portem SlipStream™ dodá hluboké basy. Díky precizně navrženým komponentům a moderním technologiím poskytuje optimální zvukový výkon pro různé hudební žánry a dokonce virtuální prostorový zvuk Dolby Atmos®. Díky tomu si tak můžete naplno vychutnat podcasty, internetové rádio či streamovat hudbu z různých služeb, jako je AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Chromecast built-in™ nebo Spotify Connect. Díky Wi-Fi připojení je váš reproduktor JBL Authentics 500 vždy aktuální, co se týče softwaru a funkcí. Reproduktor navíc disponuje funkcí automatické kalibrace, aby zajistil optimální zvukový výkon, bez ohledu na to, kam ho umístíte. Zkrátka a dobře, jedná se o kousek, který rozhodně stojí za to!

