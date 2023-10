4 důvody, proč vyhodit starý telefon a pořídit nový

Komerční sdělení: Každou chvíli se vám vybije telefon právě ve chvíli, kdy ho nutně potřebujete? Přes poškrábaný displej takřka nevidíte písmena, o dobré slyšitelnosti ani nemluvě? Možná je načase vyměnit starý telefon za nový. Že o tom nechcete slyšet? Podívejte se na 4 hlavní důvody, proč se ho konečně vzdát a pořídit nový.

1. Výkon telefonu je pomalý

Výkon telefonu nevydrží stejný věčně. Po čase začne zpomalovat a je jedno, zda používáte model za 20 000 Kč nebo za 5000 Kč. Rozhodně ale investice do dražšího modelu prodlužuje dobu pohodlného používání. Samozřejmě tam, kde používáte mobil jen na občasné volání a SMS, vám to pravděpodobně nevadí. Ovšem většina lidí přístroj jako diář, stopky, kuchařku, pracovní nástroj nebo fotoaparát. Zkrátka na všechno možné. A tady už je nějaký výkon potřeba. Nevýhodou několik let starých mobilů je také končící softwarová podpora. Zejména levnější modely ji mají poměrně krátkou. Android ji má v průměru 3 roky od zakoupení, iPhony o něco déle, tam to bývá klidně 5 let.

Konec softwarové podpory neznamená, že už telefon nemůžete používat. Můžete. Jen se vám nebudou aktualizovat aplikace a ovlivní to jeho rychlost a pohodlnost používání.

2. Baterie už nevydrží

Životnost baterií skutečně není dlouhá. Je to také nejčastější problém, ať už jde o jakýkoliv akumulátor. Každý má nastavený určitý počet cyklů, než začne degradovat. Tím, jak se telefon nabíjí a znovu vybíjí, se cykly krátí. Baterii ovlivňuje i přílišné horko nebo chlad. Když už vám nevystačí pomalu ani na běžné zavolání, je načase baterii vyměnit nebo pořídit nový telefon.

3. Máte zastaralý design

Nové mobilní telefony možná vypadají na první pohled všechny stejně, ale vůbec to tak není. Vzhled je jen na první pohled podobný. Postupně se mění umístění fotoaparátu, vzhled zadní části, výřezy, průstřely, velikosti i tvar rámečku. Vybírat můžete z mnoha různých barev a také výbava je rozdílná. Nyní už se dělají odolná skla proti pádu, používá materiál odolávající otiskům prstů apod. Možná je to nakonec ten nejmenší důvod, proč vyměnit starý telefon za nový, ale je to věc, kterou používáte každý den a měl by vám vyhovovat po všech stránkách.

4. Fotoaparát nestačí vašim nárokům

Lidé dnes používají fotoaparát u smartphonů nesmírně často a nic jiného s sebou už ani nemají. Výjimku tvoří milovníci klasického focení na běžný fotoaparát, ale i ti ocení, když čas od času vytáhnout z kapsy telefon a vyfotí hezký snímek, protože po ruce nemají svůj přístroj. Fotoaparát se sice působením času neničí, ale už nedostačuje stále se vyvíjející konkurenci. Stačí rozdíl pár let a je to více než znatelné. Pokud hodně fotíte nebo potřebujete fotografie kvůli své práci, rozhodně se vyplatí investovat do mobilu s kvalitním fotoaparátem. Tam máte jistotu, že perfektní fotky získáte i po několika letech používání.

Je jasné, že pořídit mobilní telefon, který stojí například 15 000 Kč, není úplně jednoduché, a ne každý si něco takového může dovolit. Buď můžete šetřit a pár měsíců na nový telefon čekat, nebo si ho pořídit na úvěr. Často se takové zboží kupuje na splátky, případně fungují dobře drobné spotřebitelské úvěry. Některé lze získat velmi výhodně, kdy zaplatíte navíc jen malou částku. Existují také možnosti odložených plateb, kdy zboží máte už fyzicky doma, ale platbu musíte realizovat třeba až za měsíc. Ať už si vyberete jakýkoliv produkt, vybírejte pečlivě a zodpovědně. Srovnejte půjčky od různých poskytovatelů, ideálně přes srovnávač půjček, kterých je na internetu dostupných několik. Také zvažte, zda si to skutečně můžete dovolit a zvládnete telefon splácet.

Kam se starým telefonem?

Když váš starý mobilní telefon vypověděl službu, nemá cenu ho doma skladovat. Odneste ho do nejbližšího sběrného místa, kde ho pak ekologicky zlikvidují. Fungující telefon můžete ještě na něco použít. Buď si ho nechte pro „strýčka Příhodu“, kdybyste někdy potřebovali náhradní. Využít ho můžete i pro děti, kterým ještě nechcete kupovat nový přístroj.