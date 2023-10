Apple Watch s micro LED displejem dorazí nejdřív za dva roky

Není žádným tajemstvím, že Apple intenzivně pracuje na novém typu displeje pro své produkty, kterým by rád v dohledné době nahradil v současnosti používané OLED panely. Řeč je konkrétně i micro LED displejích, které mají nabízet ještě lepší zobrazovací schopnosti než OLEDy a to přitom v kombinaci s nižší energetickou spotřebou a menší celkovou tloušťkou panelu, což Applu umožní například nasadit mírně větší baterii. Bohužel si však na micro LED Apple Watch ještě nějakou chvíli počkáme.

Přestože řada nejrůznějších zdrojů v předešlých týdnech a měsících předpovídala příchod Apple Watch s micro LED displejem již na konec roku 2023 či 2024, analytik Jeff Pu s vazbami na dodavatelský řetězec Applu přišel s tvrzením, že vývoj micro LED displeje mírně vázne, kvůli čemuž Apple s jeho nasazením počítá poprvé na konec roku 2025, kdy se jej dočkají Apple Watch. Pokud se pak u nich osvědčí, v dalších letech zamíří na iPhony, iPady či Macy. Jedná se totiž o panel, ve kterém vidí Apple velkou budoucnost a rád by jím do zhruba 10 let nahradil všechny dosavadní zobrazovače. Zda se mu to podaří ale samozřejmě ukáže až čas a to, jak kvalitní displeje ve výsledku budou.