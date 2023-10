Seznamte se s JBL Authentics 300. Získá si vás skvělým zvukem i nevšedním retro designem

Komerční sdělení: Pro všechny, kdo jsou nadšení reproduktory od JBL a zároveň milují retro design, máme skvělou zprávu. Již jistě víte o našich předchozích článcích, kde jsme vám představili novou kolekci reproduktorů JBL AUTHENTICS. Tato řada přináší spojení moderních technologií, ikonického zvuku od JBL a designu inspirovaného 70. lety minulého století. A co ještě lepší, teď můžete provést předobjednávku těchto reproduktorů a zajistit si je tak mezi prvními.

Reproduktor JBL Authentics 300 spojuje moderní technologie s výjimečným zvukem a unikátním retro designem, který nás vrací do éry 70. let. S charakteristickou Quadrex mřížkou, elegantním hliníkovým rámem a koženým povrchem, představuje zvukový doplněk, který zaujme každého milovníka technologií. S 100W výkonem se vyznačuje silným a vyváženým zvukem, včetně pronikavých basů. Ovládací prvky jsou umístěny na vrchní straně reproduktoru, ale lze ho také ovládat pomocí hlasových asistentů Google Assistant a Amazon Alexa. A díky aplikaci JBL One na smartphonu máte další možnost ovládání neustále v ruce.

Reproduktor JBL Authentics 300 přináší svobodu bez nutnosti konstantního napájení díky vestavěné baterii, která vydrží až 8 hodin přehrávání (v závislosti na hlasitosti). Jeho praktická kovová rukojeť usnadňuje přenášení, a tím zvyšuje jeho mobilitu. Pokud jde o zvuk, JBL Authentics 300 nabízí 100 W výkon s dvojicí 25mm tweeterů pro čistý a detailní zvuk. Širokopásmový woofer o průměru 5,25″ a 6,5″ pasivní zářič zajišťují hluboké basy a vyvážený zvuk v různých hudebních žánrech.

Reproduktor podporuje různé způsoby streamování hudby, včetně AirPlay, Alexa Multi-Room Music (MRM), Chromecast built-in™ a Spotify Connect, což znamená, že můžete poslouchat podcasty, internetové rádio a streamovací služby přes tento reproduktor. Díky Wi-Fi připojení bude váš JBL Authentics 300 vždy aktualizován a optimalizován pro optimální zvukový výkon, bez ohledu na jeho umístění. Navíc, pro ekologický přístup, byly výrobní materiály recyklovány.

