Recenze batohu Tigernu T-B3962: Stylovka, která dopřeje (nejen) vašim platebním kartám prvotřídní bezpečí

V dnešní recenzi se podíváme na městský batoh Tigernu T-B3962, který nabízí kromě spousty úložného místa i zajímavou vychytávku ve formě RFID ochrany. Že nevíte, co to je? Nevadí. V následujících řádcích vám vše vysvětlíme a navrch přidáme zhodnocení batohu jako takového.

Specifikace a design

Batoh Tigernu T-B3962 měří zhruba 43 x 30 x 16 cm, avšak vzhledem k tomu, že je vyroben z poměrně pružného materiálu, upřímně jej jste schopni „napěchovat“ ještě na trochu větší rozměry. Co se týká vnitřku batohu, ten skrývá dvě velké přihrádky určené pro notebook a tablet, jednu velkou „kapsu“, která pojme sešity, mikinu, svačinu či obecně cokoliv většího a dále pak dvě menší boční kapsy, které jsou fajn třeba pro umístění peněženky, papírových kapesníčků, klíčů a tak podobně. Do hlavní vnitřní části batohu se dostává klasicky přes odklopitelnou horní stranu, která je kromě klasického zipu jištěna přezkou. Ta je mimochodem zčásti tvořena kovem, díky čemuž vypadá jednak stylově, ale hlavně nabídne dlouhou životnost. Kromě přezky pak naleznete na přední straně ještě dvě menší boční kapsy uzavíratelné zipem, které jsou fajn pro předměty, ke kterým je třeba se dostat co nejrychleji.

V zadní části batohu je ukryta kapsa s RFID ochranou, která zajistí vašim platebním kartám 100% bezpečí. Že nevíte, co to RFID ochrana je? Pokud máte peněženku, kapsu kabelky nebo aktovku (pouzdro na doklady atd.), které jsou vybaveny technologií RFID ochrany, jsou často vybaveny speciálními ochrannými RFID vlákny, která mohou blokovat příchozí bezdrátové signály a bránit tak neoprávněnému čtení citlivých informací z vašich kreditních a bankovních karet.

V případě kreditních, platebních nebo jiných typů bezkontaktních karet je komunikace založena na technologii RFID (Radio Frequency Identification), která periodicky vysílá elektromagnetické signály do okolí. Když se v blízkosti nachází pasivní RFID čip, využije přijatou energii k nabíjení svého napájecího kondenzátoru a posléze reaguje na vysílač. Tento způsob komunikace umožňuje technicky získávat osobní informace z vaší karty, aniž byste si toho byli vědomi. Ochranu bezkontaktních karet byste měli brát vážně, podobně jako chráníte svůj počítač pomocí antivirového softwaru. Když totiž nechráníte svou kartu, vystavujete ji riziku komunikace s okolím. Proto je opravdu důležité efektivně zamezit komunikaci okolí s bezkontaktní kartou za použití ochranného obalu, kterým tento batoh disponuje, což je rozhodně pozitivní.

Jak už je u městských batohů v dnešní době zvykem, nechybí ani zde USB port s kabelem, ke kterému uvnitř připojíte powerbanku, vně pak napájecí kabel pro vaši elektroniku (typicky telefon), díky čemuž ji můžete nabíjet při používání. Počítejte nicméně s tím, že se jedná „jen“ o klasické USB-A, tudíž si zde neužijete rychlonabíjení, ale jen pomalou klasiku. Jedním dechem ale musím dodat, že USB-C se v zavazadlech pro účely nabíjení používá naprosto ojediněle.

Jak jste už nejspíš postřehli z fotek, batoh je navržen poměrně minimalisticky a to i z hlediska barvy. Výrobce totiž vsadil na černou, kterou doplňuje jen nenápadný žlutý proužek u pásku s přezkou na přední straně. Pokud vás pak zajímá materiál, ze kterého je batoh vyroben, vnějšek je potažen voděodolnou oxfordskou tkaninou, která je odolná například i vůči oděru a tak podobně. Vnitřek je pak tvořen polyesterovou podšívkou, díky čemuž budou budou vaše přenášené věci jako v bavlnce.

Testování

Pokud máte rádi minimalistické batohy, zde si dle mého skutečně přijdete na své. Tento kousek totiž rozhodně minimalistický je a to svým způsobem i pojetím vnitřních kapes. Těch sice není mnoho, nicméně jsou v útrobách batohu velmi chytře rozmístěny a vy si tak můžete být jisti tím, že vám jednak umožní uložit přenášený obsah hezky přehledně, ale hlavně že kapsy využijete beze zbytku, protože dávají rozměrově smysl. Mnoho batohů totiž bohužel sice nabízí spousty kapes, avšak tak hloupých rozměrů, že do nich člověk „nenacpe“ půlku věcí, co by se hodilo. Osobě se mi navíc líbí možnost zafixovat notebook, který může být klidně i 16“, spolu s tabletem pomocí vnitřního popruhu na suchý zip, díky kterému vám nebude ani jedno ze zařízení „putovat“ mimo kapsy, čímž eliminujete potenciální poškození vašich zařízení. O to se však postará třeba i měkký vnitřek batohu, díky čemuž je v něm vše velmi solidně chráněno. Osobně se mi líbí ale třeba i kapsa s RFID ochranou, která zajistí vašim platební kartám 100% ochranu před potenciálním zneužitím. Může se to sice zdát jako přehnané, ale žijeme v moderní době a být obezřetný není nikdy od věci.

Co se týče designu, ten je samozřejmě věcí subjektivní, nicméně za sebe musím batoh pochválit, protože vypadá naživo opravdu povedeně. Fajn je i to, že je v univerzálním unisex designu, takže vypadá fajn na zádech pánských, ale i dámských. Tedy alespoň mě a mé přítelkyni na zádech slušel bez výhrad, přičemž totéž v bledě modrém můžu říci i o tom, jak na zádech sedí. Měkká zádová část v kombinaci s příjemně širokými nastavitelnými popruhy vám zajistí pohodlné nošení batohu klidně i dlouhé hodiny denně. A pokud vás pak zajímá, co vše se do batohu vejde, já v něm bez problému kromě notebooku a tabletu přenášel ještě mikinu, pití, jídlo, nabíječky a kabely, náhlavní sluchátka a spoustu dalších drobností. Místa je v batohu zkrátka spousta a pro běžný den bohatě stačí.

Resumé

Pokud hledáte líbivý batoh, do kterého pohodlně skryjete svou „výbavu“ na všední i nevšední den, myslím si, že tento model by mohl přesně vašim požadavkům odpovídat. Je totiž prostorný, nabízí smysluplně umístěné kapsy a navrch vám nepromokne, jen tak se neprodře a poskytne ochranu vašim platebním kartám. Jeho koupi tedy určitě zvažte, protože se o špatnou volbu rozhodně nejedná.

