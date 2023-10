Podívejte se na přímé porovnání fotografií z iPhone 15 Pro a iPhone 14 Pro, které pro nás nafotil profesionální fotograf

Abychom zjistili, zda skutečně fotí iPhone 15 Pro lépe než iPhone 14 Pro, dali jsme oba telefony profesionálnímu fotografovi, kterým je Jan Freire. Ten pro nás nafotil fotografie na oba telefony, abyste si je sami mohli porovnat tváří v tvář. Podle Janka lze s iPhonem 15 Pro delat zajímavější fotografie například díky možnost využít portrnétní režim v menší vzdálenosti od foceného objektu než co umožňuje iPhone 14 Pro.

Taktéž si můžete vyhrát s přepínáním mezi 24, 28 a 35mm objektivem, což nejvíc uplatníte například u focení portrétů, ale i dalších věcí. Jednoduše řečeno, je možné si s fotoaparátem nyní víc vyhrát a pokud se naučíte alespoň základy toho, jak využít tyto možnosti ve svůj prospěch, budete s výsledky rozhodně spokojeni víc, než v případě iPhone 14 Pro. Fotografie níže záměrně ukazují jak to, co je pro fotoaparát náročné, tak i to, co lidé fotí den co den, tedy například stůl s jídlem a tak podobně.

Aby pro vás byla galerie přehlednější, fotografie z iPhone 14 Pro jsou označené a máte tak 100% jistotu, že víte, na kterou fotografii se díváte. Princip zůstává stejný – na levé straně jsou fotografie z iPhone 15 Pro, na pravé straně fotografie z iPhone 14 Pro. Pokud posuvník posunete na pravou stranu, zobrazíte celou fotografii iPhone 15 Pro, pokud posunete posuvník na stranu levou, zobrazíte celou fotografii z iPhone 14 Pro.

