Recenze iPhone 15: Telefon pro každého, kterému k dokonalosti chybí jediná věc

Přestože se zraky valné většiny jablíčkářů upínají k iPhonům 15 Pro, na našem magazínu nemůže samozřejmě chybět ani recenze iPhone 15, tedy základní „patnáctky“, která si odbyla svou premiéru spolu s řadou Pro. I ta je totiž velmi zajímavá a jelikož po ní zcela určitě jako již tradičně sáhne spousta uživatelů, byla by škoda se jí nepodívat na zoubek. Pojďme tedy na to.

Design se moc nezměnil, ale přesto baví

Zatímco loňský a předloňský základní iPhone byste od sebe odlišili prakticky jen díky barvám, do kterých je Apple obarvil, u iPhonu 15 je tomu konečně jinak. Stejně jako u modelu 15 Pro, i zde Apple nasadil mírné zaoblení kovových rámečků a to jak na přední, tak i na zadní straně, čímž jeho vzezření mírně pozměnil. Co je však ještě mnohem důležitější, změnou ostrých hran za zaoblené naprosto zásadně změnil to, jak se telefon drží.

Přiznám se, že když Apple přešel z iPhonů se zaoblenými nebo chcete-li kulatými hranami zpět na ty ostré, nepatřil jsem mezi kritiky, kteří lamentovali nad tím, že je zhoršil jejich úchop, protože mi to jednoduše nepřišlo. Když jsem však coby člověk, který používal donedávna jako primární telefon iPhone 14 Pro s ostrými hranami poprvé okusil, jaké to je držet zaoblené hrany iPhonu 15 či 15 Pro, uvědomil jsem si, jak velký rozdíl vlastně tento malý detail dokáže udělat. Jedním dechem se mi však chce dodat, že na zaoblených hranách stejně ve výsledku většině uživatelů záležet nebude, jelikož telefon „vrazí“ do krytu, který jeho úchop logicky mírně pozmění. A je to škoda, pocit, který budete mít z nového úchopu je totiž super.

Zatímco rámečky telefonu jsou i nadále tvořeny „jen“ hliníkem, který je ve standardním zpracování, na které jsme již roky zvyklí, záda se Apple letos odhodlal konečně nasadit po vzoru řady Pro v matném provedení. Pro někoho se sice jedná o detail, jelikož i záda jsou ve většině případů skryta pod kryt, nicméně v mých očích je tato designová změna velkým krokem vpřed, jelikož díky ní iPhony 15 svým způsobem „dospěly“. Lesklá záda z předešlých let sice byla fajn, mat však působí daleko moderněji a upřímně i hodnotněji, takže i přesto, že se zde bavíme o základním iPhonu, má právě díky matným zádům určitý punc luxusu. Stejně jako v předešlých letech je navíc na výběr z několika relativně odvážných barevných variant, díky čemuž si přijde na své snad každý. Mnou recenzovaný iPhone byl konkrétně v růžové barvě, jelikož se právě na tento model rozhodla přejít má přítelkyně z iPhonu 13, a musím říci, že odstín růžové, který byl letos použit, je opravdu krásný. Je totiž daleko živější a celkově hravější než ten, který Apple použil předloni právě u řady 13. Kromě růžové je nicméně k dispozici i černá, světle modrá, světle zelená a žlutá. Ano, čtete dobře, ryze bílá varianta letos k dispozici není, nicméně musím říci, že světle modrá nemá k bílé příliš daleko a totéž se dá vlastně říci i o zelené a žluté. Absence ryze bílé tedy asi úplně vadit nemusí, byť přiznávám, že je to zvláštní.

Design telefonu netvoří jen rámeček a záda, ale také jeho přední strana s displejem. I zde přitom proběhl poměrně zásadní upgrade, který však všichni čekali už od loňska. Na mysli mám konkrétně výměnu klasického výřezu za Dynamic Island, díky čemuž vypadá iPhone 15 moderněji a v mých očích tedy i lépe. Můžeme se sice bavit o tom, zda je Dynamic Island využitelný či nikoliv, jelikož jeho softwarová podpora stále tak trochu vázne, nicméně je to směr, kterým se Apple evidentně rozhodnul jít a proto se nemá moc smysl pozastavovat nad tím, zda je to správné. Tolerovat jej totiž beztak budeme muset až do chvíle, než se všechny přední senzory podaří skrýt pod displej.

Fotogalerie iPhone 15 LsA 21 iPhone 15 LsA 22 iPhone 15 LsA 23 iPhone 15 LsA 24 iPhone 15 LsA 25 iPhone 15 LsA 26 iPhone 15 LsA 27 iPhone 15 LsA 28 Vstoupit do galerie

Displej dosahuje kvality řady Pro – tedy skoro

Nad čím má však dle mého smysl se pozastavit, je displej jako takový a potažmo i rámečky kolem něj. Vím, že základní iPhony je mají odjakživa širší než iPhony řady Pro, ale v letošním roce mi to upřímně moc smysl nedává. To proto, že když srovnáte technické specifikace displejů iPhonů 15 Pro a 15, zjistíte, že se liší jen v jedné jediné věci a tou je konkrétně obnovovací frekvence. Ať už se tedy bavíme o kontrastu, rozlišení či maximálním jasu, jedná se o tytéž panely. Proto mi přijde trochu škoda, že když už se Apple nebál nasadit panely s takřka 100% stejnými specifikacemi, zúžení rámečků se bál.

Na můj vkus trochu širší rámečky kolem displeje bych však byl ještě schopen prominout, zato však absenci ProMotion už opravdu promíjet nebudu a nechci. Bavíme se totiž o telefonu, jehož cena začíná na necelých 24 000 Kč, což není rozhodně nízká částka. I přesto zde však svítí stále jen 60Hz displej, který v tomto směru překoná i lecjaký podstatně levnější Android. A je to zkrátka škoda. 120Hz je totiž na plynulosti opravdu znát a když se člověk z této obnovovací frekvence vrátí na 60Hz, má skoro až pocit, že se dívá na rozbitý telefon. Objektivně však musím dodat, že tyto řádky píšu coby uživatel iPhonů řady Pro, ze kterých již mám 120Hz dost „nakoukaných“. Člověk, který se s displejem s vyšší obnovovací frekvencí než 60Hz ještě nesetkal, nebude mít problém ani zde. Jedna věc je však nemít problém a spokojit se s málem, protože víc neznám a nejsem zvyklý a druhá věc je šetřit na komponentech v telefonu za 24 tisíc a spoléhat na to, že 60Hz vadit uživatelům nebude. No, nebude, ale to neznamená, že je tento přístup správný a že v konkurenci jiných telefonů nevypadá tato vlastnost displeje dost směšně. Takže pokud tyto řádky bude číst někdo kompetentní v Applu, prosím, už dost! Ať je rok 2023 rokem, kdy 60Hz na nových iPhonech vidíme naposledy.

Když však pominu v mých očích prazvláštně zvolenou obnovovací frekvenci displeje, která je sice dostačující, ale už by být neměla, není vlastně displeji co vytknout. Jeho čitelnost na slunci je skvělá a i to pod různými úhly, jas jakbysmet, podání barev je skutečně srovnatelné s řadou Pro a celkově je radost se na něj dívat. A o to víc vlastně zamrzí absence ProMotion, protože k dokonalosti v tomto směru chyběl jen nepatrný krůček, který se Apple rozmyslel.

Fotogalerie #2 iPhone 15 LsA 1 iPhone 15 LsA 2 iPhone 15 LsA 3 iPhone 15 LsA 4 iPhone 15 LsA 5 iPhone 15 LsA 6 iPhone 15 LsA 7 iPhone 15 LsA 8 iPhone 15 LsA 9 iPhone 15 LsA 10 Vstoupit do galerie

Výkon, který vám bude bez problému stačit

Srdcem telefonu je loni představený čipset A16 Bionic v konfiguraci se 6 jádry CPU a 5 jádry GPU. Jedná se tedy o tentýž čip, který tepe v iPhonech 14 Pro. Už kvůli tomu je tak všem asi nad slunce jasné, že bavit se zde o nedostatečném výkonu postrádá jakýkoliv smysl. Prakticky vše, co si usmyslíte, tedy dokážete na iPhonu 15 udělat skutečně rychle a nemyslím si, že se tato skutečnost změní v několika nejbližších letech. Ano, chápu, že nasazení rok starého procesoru může být pro někoho strašákem, ale opravdu se není čeho bát. Ze strany Applu to nebyl přešlap ani loni a není to přešlap ani letos.

Obecně je dobré si uvědomit, pro koho iPhone 15 vlastně je. Pokud se považujete za náročného uživatele, jeho cílovou skupinou nejste. Máte-li zkrátka jen rádi iPhony a neřešíte příliš jejich technické specifikace, nehoníte se za nesmyslnými čísly v technických specifikacích a tak podobně, je naopak tento telefon přesně pro vás. A to i proto, že vám ani tak nejde o výkon, jakožto spíš o uživatelský zážitek, který vám telefon poskytne. Ten bude upřímně řečeno díky použitému procesoru skvělý. Nebude sice úplně takový, jaký vám poskytne iPhone 15 Pro s A17 Pro, ale upřímně mu nebude příliš vzdálený, ba právě naopak. Co tím chci říci? Že mi již opravdu hodně let přijde honění se za šíleným výkonem smartphonů naprosto mimo mísu, protože upřímně neznám nikoho a nic, co by dokázalo telefon vytížit na 100 %. Přesně z tohoto důvodu se tak nebojím říci, že výkon je vlastně to poslední, o co byste se měli u nového iPhonu (potažmo u iPhonů dejme tomu z posledních tří let) starat, protože jich mají telefony tolik, že prostě nebudete vědět, co s ním. A jestli se vám nějaká hra či aplikace načte o desetinu sekundy dříve, má to vůbec smysl řešit?

V souvislosti s iPhony 15 (Pro) se intenzivně hovoří i o problémech s přehříváním, na které si někteří jejich majitelé stěžují na sociálních sítích. Při testování, které probíhá od minulého pátku, jsem však upřímně žádné zahřátí telefonu nad únosnou mez nezaznamenal a to jsem toho na něm zkoušel opravdu dost. Ano, v prvních dnech nebyla jeho výdrž ideální, ale to lze přičíst indexaci dat a tak podobně. V tomto případě se však bavím skutečně jen o výdrži a nikoliv o zahřívání. To jsem navíc popravdě nezaznamenal ani na mém osobním iPhonu 15 Pro, kvůli čemuž mi začínají připadat zprávy o obřím zahřívacím fiasku čím dál zvláštnější. Pokud se tak skutečně děje, možná jde „jen“ o špatnou šarži produktů nebo o softwarovou záležitost týkající se opět jen určitého procenta produktů. Těžkou hlavu bych si z toho tedy proto nedělal.

Konečně komplexní fotoaparát

Zatímco v předešlých letech se Apple zaměřoval primárně na vylepšování fotoaparátů u iPhonů řady Pro, letos je situace zcela jiná. iPhony 15 Pro (Max) se sice upgradu foťáků samozřejmě dočkaly, nicméně obrovským progresem prošla i fotosoustava u základních „patnáctek“, z čehož mám upřímně opravdu velkou radost. Ne, že by v předešlých letech stály foťáky těchto telefonů za nic, ale přišlo mi škoda, že jsou na to, kolik dané telefony stojí, poměrně nekomplexní záležitostí kvůli omezení na širokoúhlý a ultraširohoúhlý objektiv. To se ale letos mění, jelikož díky „chytré integraci hardwaru a softwaru“, jak sám Apple píše ve své tiskové zprávě, přidal na iPhony 15 dvojnásobný optický zoom, přestože jsou u něj k dispozici stále jen dva objektivy. A je to právě dvojnásobný optický zoom, který je dle mého zřejmě tou nejzásadnější novinkou fotoaparátu iPhonu 15. Právě díky němu je totiž člověk rázem schopen z telefonu vymáčknout ještě více v prvotřídní kvalitě. A když říkám prvotřídní, myslím tím skutečně prvotřídní. Fotky focené s dvojnásobným přiblížením jsou totiž na pohled opravdu velmi kvalitní a to jak z hlediska úrovně zachycených detailů, tak i z hlediska barev či HDR. Jediné, s čím je třeba počítat, je to, že při dvojnásobném zoomu budete fotit „jen“ do 12MPx (stejně jako při focení přes ultraširokoúhlý objektiv, v nočním režimu či při focení portrétů), což však dle mého valné většině z nás bohatě postačí.

Fotogalerie #3 iPhone 15 foto den 1 iPhone 15 foto den 2 iPhone 15 foto den 3 iPhone 15 foto den 4 iPhone 15 foto den 5 iPhone 15 foto den 6 iPhone 15 foto den 7 iPhone 15 foto den 8 iPhone 15 foto den 9 iPhone 15 foto den 10 iPhone 15 foto den 11 iPhone 15 foto den 12 iPhone 15 foto den 13 iPhone 15 foto den 14 iPhone 15 foto den 15 iPhone 15 foto den 16 iPhone 15 foto den 17 iPhone 15 foto den 18 iPhone 15 foto den 19 iPhone 15 foto den 20 iPhone 15 foto den 21 iPhone 15 foto den 22 iPhone 15 foto den 23 iPhone 15 foto den 24 iPhone 15 foto den 25 Vstoupit do galerie

U rozlišení fotoaparátu ale ještě chvíli zůstaneme. Vůbec poprvé ve své historii se totiž základní iPhony dočkaly nasazení 48Mpx snímače u širokoúhlého objektivu, díky kterému tedy můžete fotit fotky ve 48Mpx. Foťák jako takový nicméně fotí standardně „jen“ do 24MPx a je tedy potřeba v případě, že chcete rozlišení maximalizovat, zapnout dodatečně funkci JPEG Max či ProRAW. A právě to mi upřímně trošku vadí. Mnohokrát jsem se totiž přistihnul při tom, že jsem omylem fotil do 24Mpx, přestože jsem chtěl danou fotku mít ve 48Mpx a to jen kvůli tomu, že jsem zapomněl JPEG Max zapnout. Doufám tedy, že do nastavení v dohledné době přibude možnost jej „natvrdo“ zapnout, aby měl člověk fotky v plném rozlišení, i když má „děravou hlavu“. Co se pak týká velikosti fotek, v případě 24Mpx zabírají fotky zhruba 4,5 MB, v případě 48Mpx je to pak logicky zhruba dvojnásobek. Ani v jednom případě se tedy nejedná o nic závratného, tedy minimálně v porovnání s ProRAW fotkami, které se nemají velikostně problém dostat i na 60 MB.

Fotky z iPhonu iphone 15 foto olomouc 1 iphone 15 foto olomouc 2 iphone 15 foto olomouc 3 iphone 15 foto olomouc 4 iphone 15 foto olomouc 5 iphone 15 foto olomouc 6 iphone 15 foto olomouc 7 iphone 15 foto olomouc 8 iphone 15 foto olomouc 9 iphone 15 foto olomouc 10 iphone 15 foto olomouc 11 iphone 15 foto olomouc 12 iphone 15 foto olomouc 13 iphone 15 foto olomouc 14 iphone 15 foto olomouc 15 iphone 15 foto olomouc 16 iphone 15 foto olomouc 17 iphone 15 foto olomouc 18 iphone 15 foto olomouc 19 iphone 15 foto olomouc 20 iphone 15 foto olomouc 21 iphone 15 foto olomouc 22 iphone 15 foto olomouc 23 iphone 15 foto olomouc 24 iphone 15 foto olomouc 25 iphone 15 foto olomouc 26 iphone 15 foto olomouc 27 iphone 15 foto olomouc 28 iphone 15 foto olomouc 29 iphone 15 foto olomouc 30 iphone 15 foto olomouc 31 iphone 15 foto olomouc 32 iphone 15 foto olomouc 33 iphone 15 foto olomouc 34 iphone 15 foto olomouc 35 iphone 15 foto olomouc 36 iphone 15 foto olomouc 37 iphone 15 foto olomouc 38 iphone 15 foto olomouc 39 iphone 15 foto olomouc 40 iphone 15 foto olomouc 41 iphone 15 foto olomouc 42 iphone 15 foto olomouc 43 iphone 15 foto olomouc 44 iphone 15 foto olomouc 45 iphone 15 foto olomouc 46 iphone 15 foto olomouc 47 iphone 15 foto olomouc 48 iphone 15 foto olomouc 49 iphone 15 foto olomouc 50 iphone 15 foto olomouc 51 iphone 15 foto olomouc 52 iphone 15 foto olomouc 53 iphone 15 foto olomouc 54 iphone 15 foto olomouc 55 iphone 15 foto olomouc 56 iphone 15 foto olomouc 57 iphone 15 foto olomouc 58 iphone 15 foto olomouc 59 iphone 15 foto olomouc 60 iphone 15 foto olomouc 61 Vstoupit do galerie

A jak tedy telefon fotí na klasický širokoúhlý objektiv bez přiblížení? Popravdě jsem z jeho fotoschopností opravdu nadšen. Stejně jako v případě zoomu zde platí, že se můžete těšit na skvělé zachycení barev včetně přesných odstínů pleti, parádní dynamický rozsah a parádní množství detailů, které se však samozřejmě odvíjí od toho, zda fotíte do 24 či 48Mpx. Ani focení v noci není na telefon špatné, byť je zde samozřejmě třeba počítat s nějakým tím šumem, odlesky pouličních lamp, určitých barevných nepřesností a tak podobně. Holt, pořád fotíme na miniaturní objektivy s miniaturními snímači, do kterých se dostane jen velmi malé množství světla. Noční fotka na telefonu je tedy v mých očích i nadále spíš jakousi doplňkovou možností a do jisté míry „nouzovkou“, nežli něčím, co lze brát vyloženě vážně. Výsledky ale špatné rozhodně nejsou.

Fotky z iPhone 15 iPhone 15 noc 3 iPhone 15 iPhone 15 noc 4 iPhone 15 iPhone 15 noc 5 iPhone 15 iPhone 15 noc 6 iPhone 15 iPhone 15 noc 7 iPhone 15 iPhone 15 noc 8 iPhone 15 iPhone 15 noc 9 iPhone 15 iPhone 15 noc 10 iPhone 15 iPhone 15 noc 11 iPhone 15 iPhone 15 noc 12 iPhone 15 iPhone 15 noc 13 iPhone 15 iPhone 15 noc ultra iPhone 15 Vstoupit do galerie

Jelikož považuji foťák u iPhonů za jejich alfu a omegu, v posledních dnech jsem toho na ten „patnáctky“ spolu s přítelkyní „nacvakal“ opravdu spoustu. A musím upřímně říci, že ani po dobrém týdnu testování mě foťák nepřestal nejenže bavit, ale ani překvapovat, jak si s leckterou scénou dokáže hezky poradit. Oproti předešlým generacím bych se tedy tento prvek telefonu nebál označit za nadstandardní a kdybych nebyl příznivcem řady Pro kvůli ProMotion displeji, dokážu si představit, že právě foťák by mě k pořízení iPhonu 15 přiměl. I díky umělé inteligenci, která fotky vylepšuje pomocí Smart HDR se totiž na hezkou fotku opravdu nenadřete, což je pro spoustu z nás rozhodně super.

USB-C jako brána do nového světa, i když jen polootevřená

Další zásadní novinkou iPhonů 15 je bezesporu výměna Lightning portu za USB-C. Budu-li upřímný, tento upgrade mě nechal při oznámení celkem chladným, jelikož telefon nabíjím prakticky jen bezdrátově, takže mi občasné použití Lightningu absolutně nesvazovalo ruce. Totéž v bledě modrém pak platí v mém případě i o přenosu dat z iPhonu například do Macu, což řeším vždy jen přes AirDrop a tedy mi kabelové propojení nedává žádný smysl. A dávat ani nebude. USB-C u iPhonů 15 je totiž postaveno na standardu USB 2.0, takže dosahuje stejné rychlosti jako Lightning – tedy 480 Mb/s. Někdo možná bude namítat, že je to na dnešní dobu málo, což na jednu stranu lze do jisté míry potvrdit, na stranu druhou si však opět pokládám otázku „Kdo v dnešní době používá k přenosu dat kabel?“ nebo ještě lépe „Kdo v dnešní době používá k přenosu dat kabel a i přesto si koupí iPhone 15?“. Už chápete, co tím chci říci? Jednoduše to, že pokud je pro vás rychlost USB-C u iPhonů 15 limitujícím faktorem, pak zkrátka nejste jeho cílovou skupinou a kupte si raději iPhone 15 Pro, který nabízí 10 Gb/s, což už by vám mělo stačit. Žádnou další vědu bych zde popravdě příliš nehledal, protože je to skutečně jen o číslech, využitelnosti, využívání uživateli a osobních preferencích. A věřím, že Apple moc dobře ví, proč do iPhonů 15 dává „pomalé“ USB-C – protože by jej stejně nikdo na maximum nevyužíval.

Co mě však narozdíl od přenosové rychlosti USB-C u iPhonu 15 štve, je rychlost nabíjení. Prakticky každý totiž čekal, že když Apple změní port, změní i rychlost kabelového nabíjení, což se však nestalo. I nadále si tedy musíme vystačit s oficiálními 20W a neoficiálními 27W („rychlost“, kterou při nabíjení iPhony zvládají), což nejsou rozhodně hodnoty, kterými by se dalo chlubit. Ne, opravdu nepotřebuji vyšší desítky či nižší stovky W, které se začínají stávat v androidím světě standardem, ale navýšení třeba jen na 35 až 40W by bylo zkrátka fajn. Když totiž člověk potřebuje telefon co nejrychleji nabít, řeší každou minutu a je proto škoda, že posun zde je nulový.

V čem je však posun naopak obří, je kompatibilita s příslušenstvím třetí strany, popřípadě monitory, televizemi a tak podobně. To, na co jsme doposud potřebovali nejrůznější Lightning huby totiž nyní zvládáte levou zadní přímým připojením přes USB-C, jelikož právě tento konektor je v příslušenství hojně využíván. Já si nejvíce oblíbil připojování k externímu monitoru a to jak přes USB-C hub propojený s monitorem přes HDMI, tak i přes USB-C/USB-C kabel. Nejenže je rychlost propojení instantní a stejně tak i odezva monitoru na ovládání telefonu, ale člověk si díky tomu užije celkem dost zábavy. Najednou si totiž můžete na velké obrazovce díky iPhonu jednoduše pouštět vaše oblíbené hry, aplikace či třeba videa. Ano, vím, že tohle všechno bylo možné i v minulosti skrz Lightning/HDMI či Lightining/USB-C huby sloužící pro propojení telefonu s monitorem, ale když je těchto věcí člověk schopen dosáhnout jednodušší cestou, využitelnost chtě nechtě strmě roste. A kdo ví, třeba se Apple rozhodne dodat do iPhonů nějaký „desktop mode“, který iOS přepne do „počítačovějšího“ systému a vy si snadno vyřídíte maily, projdete přes něj mail a tak podobně. To je sice možné už i nyní, jelikož k telefonu přes huby i bezdrátově připojíte myšky, klávesnice či trackpady, ale jelikož je iOS koncipován primárně pro dotykové ovládání, je logické, že u něj je třeba brát v potaz určitá omezení.

Kdybych tedy měl celkově výměnu Lightningu za USB-C zhodnotit po více než týdnu testování, hodnotil bych veskrze kladně. Některá očekávání naplněna nebyla a zamrzí, jiná očekávání naplněna sice taktéž nebyla, ale nezamrzí a další naplněna jsou a potěší.

Fotogalerie #4 iPhone 15 LsA 24 iPhone 15 LsA 23 iPhone 15 LsA 22 iPhone 15 LsA 21 iPhone 15 LsA 10 iPhone 15 LsA 9 iPhone 15 LsA 8 iPhone 15 LsA 7 Vstoupit do galerie

Výdrž neurazí ani nenadchne

A jak je na tom novinka z hlediska výdrže baterie? Není to vůbec špatné, ale na druhou stranu to není ani nic, co by překvapilo. Apple udává na svém webu, že telefon vydrží až 20 hodin přehrávání videa, což je stejná hodnota, kterou nabízí papírově i iPhone 14 a o hodinu lepší hodnota, než kolik nabízel iPhone 13. A jaká je realita? Přesně taková, jakou očekáváte – tedy zcela srovnatelná s iPhonem 14. Na jedno nabití tedy nemá telefon problém při aktivním využívání celý den, přičemž večer vám klidně ještě dobrých 20 a víc procent zbude. Pokud pak budete telefon využívat sporadicky a mrknete na něj jen párkrát za den, podařilo se mi dostat dokonce na třídenní výdrž. Znovu však podotýkám, že na tuto výdrž se lze dostat skutečně jen při opravdu sporadickém využívání, kdy je například člověk celý den zaneprázdněn nějakou činností a na telefon mrkne třeba jen občas kvůli kontrole příchozích zpráv či jiných notifikací (tedy například, když jste na celodenním výletě, na dovolené a tak podobně). Myslím si tedy, že se iPhone 15 nemá rozhodně za co stydět, ba právě naopak. Na to, jak výkonný procesor má a zároveň jak skvělým displejem oplývá (byť ano, absenci ProMotion mu zkrátka odpustit nemůžu), se jedná o velmi slušný výkon. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že například při focení je spotřeba energie poměrně vysoká a tedy nepočítejte s tím, že pokud máte v plánu aktivně celý den fotit, vydrží vám iPhone na jedno nabití od rána do večera. Postprodukce fotek holt nějakou tu energii potřebuje.

Resumé

Musím říci, že po loňském rozporuplném iPhonu 14, kdy jsem tak trochu začal ztrácet víru v to, že budou dávat základní iPhony do budoucna smysl, mě letos iPhone 15 neskutečně mile překvapil. Jedná se totiž o telefon, který není jen o píď, ale naopak o pořádný kus lepší než jeho předchůdce. Jasně, pár věcí, které u něj člověka nepotěší, se zde samozřejmě najde. Ostatně, mnou několikrát připomínaná absence ProMotion displeje je toho příkladem, stejně jako bych mohl znovu oprášit rámečky kolem displeje či nulovou změnu ve výdrži. Když si však uvědomím, jaké peníze chtěl Apple loni za iPhone 14 a jaké chce letos za iPhone 15, přijde mi letošní generace jednoduše skvělá. Pokud tedy vyloženě nelpíte na potřebě vlastnit model Pro, garantuji vám, že s iPhonem 15 budete velmi spokojení, protože už se v žádném případě nejedná o telefon pro nenáročné či středně náročné uživatele, ale jen o mírně horšího bratříčka iPhonů 15 Pro.

iPhone 15 si můžete zakoupit přímo zde.