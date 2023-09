iPhone 15 a naše první dojmy z něj

Přestože se zraky většiny jablíčkářů upínají k iPhonům 15 Pro a Pro Max, Apple dnes začal prodávat i jejich hardwarově méně vybavené bratříčky ve formě iPhonů 15 a 15 Plus. A jelikož nás v redakci samozřejmě jejich kvalita velmi zajímala a zároveň se do růžové verze menší „patnáctky“ zamilovala má přítelkyně, která se na něj rozhodla přejít z iPhonu 13, spojil jsem příjemné s užitečným a začal jsem testovat právě její model. Ten si ostatně můžete prohlédnout detailně na fotkách níže, přičemž v následujících řádcích se pokusím prolnout jak mé, tak i její dojmy z telefonu, které jsme nabyli po prvních desítkách minut s ním. Já budu hovořit za dlouholetého uživatele řady Pro, ona pak za uživatele základních iPhonů.

Jestli se v něčem s přítelkyni shodnu, pak je to rozhodně to, že se letošní odstín iPhonu 15 opravdu povedl. Růžová, po které Apple sáhnul, je totiž opravdu překrásná a naprosto bez problému strká do kapsy i tu, kterou představil před dvěma lety coby kabátek právě pro iPhony 13. Letošní odstín je sytější, pastelovější a celkově veselejší. Jedním dechem se ale sluší dodat, že celkový dojem z telefonu extrémně zvedá změna opracování zad. Po letech čekání se totiž rozhodl Apple nasadit matná záda i u základních iPhonů, díky čemuž designově tyto modely dle mého konečně dospěly. Ne, že bych neměl lesklá záda rád, ale mat mi přijde „luxusnější“, stejně jako mé přítelkyni.

Velmi kladně musím zhodnotit i to, jak se telefon drží v ruce. Zaoblení rámečků je sice nepatrné, nicméně rozdíl v úchopu je naprosto extrémní. Ať už máte ruce poměrně velké jako já, nebo naopak malé jako má přítelkyně, díky zaobleným hranám vám do nich padne telefon jako ulitý, což je prostě super. Zde se ale sluší dodat, že bude dost záležet i na výrobcích krytů, jak se se zaoblením popasují. Pokud totiž své „formy“ nepřizpůsobí novému zakřivení, ale budou vycházet stále z „forem“ využívaných pro předešlé iPhony, úchop by se přes kryty zlepšit nemusel, co by byla škoda.

Co mě jakožto uživatele Pro modelů docela štve, je fakt, že i v roce 2023 má iPhone 15 s cenovkou atakující 24 tisíc korun stále jen 60Hz displej. Pokud už nějakou dobu koukáte na 120Hz, sekajících se animací si zkrátka nejde nevšimnout, což člověka vcelku vytáčí a z telefonu má svým způsobem pocit, že je rozbitý. Na druhou stranu, kdo ke 120Hz na mobilu zatím nepřičichl, jako tomu je právě u mé přítelkyně, ten si se 60Hz vystačí i nadále bez problému. A co víc, bude zcela určitě nadšen z Dynamic Islandu. Nevím, čím to je, ale u této světlé varianty mi přijde, že telefon opticky protahuje a mírně u něj i zužuje rámečky. Je to samozřejmě hloupost, protože se jedná o rozměrově stejné „železo“, jako tomu bylo loni u iPhonů 14 a předloni u iPhonů 13, ale pocitově je zkrátka Dynamic Island přesně tím prvkem, který dělá z designově možná trochu nudného telefonu něco speciálního. Přesně takto jej vnímá i přítelkyně, která byla doposud zvyklá sledovat v horní části displeje klasický výřez. Ani po roce života tohoto prvku bych jej tedy rozhodně neoznačoval za již okoukaný, tedy minimálně ne pro uživatele, kteří jej nemohli doposud aktivně využívat.

Na větší hodnocení výkonu, výdrže, fotoaparátu a dalších věcí si nechám prostor do recenze, kterou pro vás začnu co nevidět zpracovávat. Kdybych se měl nicméně v krátkosti zastavit u fotoaparátu, řekl bych, že pokrok, který zde Apple učinil, je opravdu příjemný. Ať už se bavíme o 48Mpx snímcích, které jsou plné detailu, velmi přesném snímání barev, bleskovém ostření či rozpoznání objektů před objektivem s následným rozostřením pozadí, vše je opravdu parádní. Přítelkyně velmi oceňuje i dvojitý optický zoom, který je sice svým způsobem falešný, jelikož funguje na principu ořezu 48MPx fotky na 24Mpx zvětšením pixelů, nicméně jeho kvalita je opravdu velmi dobrá a nebojím se říci, že mnoha uživatelům postačí. Celkově mi tedy zatím iPhone 15 přijde i coby optikou uživatele řady Pro jako veskrze povedený telefon, u kterého mě trápí snad jen ten displej. Pro člověka, který je odkojený na základních modelech se však jedná o super volbu, čehož je ostatně má přítelkyně zářným důkazem.

iPhone 15 si můžete zakoupit přímo zde.