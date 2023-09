Microsoft chtěl Applu prodat Bing!

Není tomu tak dávno, co začaly světem kolovat zprávy o tom, že Apple pracuje na vlastním vyhledávači, kterým by rád díky jeho vyhledávacím schopnostem a zároveň důrazu na soukromí do budoucna nahradil konkurenční řešení v čele s Googlem. Ten je přitom v současnosti na iPhonech nastavený jako výchozí, což mu do jisté míry zaručuje výsostné postavení. Už v roce 2020 však mohlo být vše jinak. Agentuře Bloomberg se totiž podařily zjistit velmi zajímavé informace, které odhalují nabídku koupě vyhledávače Bing Applu.

Podle zdrojů Bloombergu měl v roce 2020 Microsoft v plánu vyhledávač Bing prodat a právě Apple byl jedním ze žhavých adeptů na koupi – tedy alespoň v očích Microsoftu. Ten se s ním proto měl hned několikrát sejít, avšak nakonec bez pozitivního výsledku pro Microsoft. Za Apple měl vést jednání šéf služeb Eddy Cue, který nabídku Microsoftu smezl ze stolu kvůli penězům, které kalifornský gigant inkasuje ročně od Googlu právě za to, že je jeho vyhledávač výchozí volbou v iPhonu. Jedná se totiž o astronomické částky de facto za nic, což je evidentně něco, co dávalo v roce 2020, kdy světem zmítala koronakrize, daleko větší smysl než se pustit do prací na doposud neprobádaném území vyhledávačů. Je nicméně otázkou, jak by se Apple zachoval nyní. Oproti roku 2020 je na tom totiž finančně podstatně lépe a vzhledem k jeho plánům na vlastní vyhledávat by mu možná dávala v současnosti koupě již existujícího řešení, které by šlo dotvořit podle jeho představ, mnohem větší smysl.