Před pár dny jsme vám ukázali, co vydrží iPhone 15 Pro a dnes už se můžeme podívat na to, co vydrží iPhone 15. YouTube kanál JerryRigEverything totiž vyzkoušel, co dokáže iPhone 15 snést a jaká je vlastně jeho odolnost. Začal tím, co snese displej a pokoušel se jej poškrábat pomocí šroubováků. Následně pokračoval testem odolnosti vůči ohni a vše zakončil tím, jak obstojí iPhone 15 v boji s ostrým nožem.