iPhone 15 Pro odolnost: podívejte se, co vydrží nejnovější iPhone

Pokud vás zajímá, co vše vydrží nejnovější iPhone 15 Pro, nemusíte si ničit ten svůj. Stačí totiž, když se podíváte na video od JerryRigEverything, kde zjistíte jak snadno se poškrábe displej, jak snadno se poškrábe titan a co vydrží displej v odolnosti proti ohni. Pokud by vás napadlo, proč někdo zničí úplně nový, sotva vybalený iPhone 15 Pro, odpověď je celkem jednoduchá. Video má za 13 hodin po nahrání na YouTube přes 2,5 milionu shlédnutí a jeho autor si tak během půl dne vydělal na nový iPhone a další shlédnutí budou přibývat.