Dnes je Světový den srdce. Těchto 5 věcí vám o tom vašem dokáží prozradit Apple Watch

Na 29. září připadá každoročně Světový den srdce nebo chcete-li World Heart Day. Jedná se o mezinárodní „svátek“, který je věnován jednomu z nejdůležitějších orgánů v našem těle, kvůli čemuž je třeba se o něj i řádně starat. Srdce totiž hraje klíčovou roli při udržování krevního oběhu a tím zajišťuje přenos živin přes orgány. Jeho správná funkce je proto absolutně nezbytná pro optimální fungování organismu. Bohužel, selhání srdce představuje hlavní příčinu úmrtí, jelikož je zodpovědné za více než 35 % všech smrtí. V mnoha případech lze ale těmto kardiovaskulárním problémům zabránit prostřednictvím zdravého životního stylu a včasné léčby. A jelikož dokáží určité srdeční problémy odhalit i Apple Watch, potažmo následně pomoci s jejich sledováním, není od věci si dnes připomenout 5 věcí, které vám o vašem srdci dokáží prozradit.

Apple Watch na pozadí kontrolují neobvykle vysokou nebo nízkou tepovou frekvenci, která může být příznakem vážného onemocnění. To může uživatelům pomoci identifikovat situace, které by si zasloužily další vyšetření. Pokud je tep uživatele vyšší než 120 úderů za minutu nebo nižší než 40 úderů za minutu a zároveň se zdá, že je 10 minut neaktivní, obdrží oznámení. Uživatelé mohou nastavit prahovou hodnotu tepu nebo tato oznámení zapnout či vypnout. Všechna oznámení o srdečním tepu – spolu s datem, časem a srdečním tepem – lze zobrazit v aplikaci Zdraví na iPhonu.

Funkce upozornění na nepravidelný rytmus na hodinkách Apple Watch se občas podívá na váš tep a zkontroluje nepravidelný rytmus, který by mohl naznačovat fibrilaci síní (AFib). AFib je typ nepravidelného srdečního rytmu, kdy horní komory srdce bijí nesynchronizovaně s dolními komorami. Někteří jedinci s AFib nepociťují žádné příznaky. Jiní pociťují příznaky, které mohou zahrnovat zrychlený srdeční tep, bušení srdce, únavu nebo dušnost. Upozornění na nepravidelný rytmus využívá optický snímač srdce v hodinkách Apple Watch k detekci pulzové vlny na zápěstí a hledá variabilitu intervalů mezi jednotlivými údery, když je uživatel v klidu. Pokud algoritmus opakovaně zjistí nepravidelný rytmus naznačující AFib, obdržíte oznámení a do aplikace Zdraví se zaznamená datum, čas a frekvence úderů.

Pomocí aplikace EKG mohou uživatelé, kteří pociťují příznaky jako je zrychlený nebo vynechávající tep, pořídit EKG a zaznamenat své příznaky. Aplikace EKG využívá elektrický snímač srdce zabudovaný v korunce Digital Crown a zadní krystal k záznamu jednosvodového EKG. Aplikace EKG poté poskytne výsledek sinusového rytmu, fibrilace síní, fibrilace síní s vysokou srdeční frekvencí, neprůkazný nebo špatný záznam a vyzve uživatele k zadání všech příznaků, jako je rychlý nebo vynechávající tep, závratě nebo únava. Zaznamenaný průběh, výsledky, datum, čas a případné příznaky jsou zaznamenány a lze je z aplikace Zdraví exportovat do formátu PDF a sdílet s lékařem.

Kardio fitness poskytuje odhad VO2 Max neboli schopnosti vašeho těla přijímat kyslík během cvičení. V minulosti se tato hodnota obvykle měřila pouze u vytrvalostních sportovců nebo – na druhé straně spektra – u lidí s vážným onemocněním, jako je srdeční selhání. Tyto testy se obvykle provádějí na klinice a pro běžného člověka mohou být poměrně náročné. Odborníci na zdraví srdce uznávají VO2 Max jako silný prediktor celkového zdraví a my jsme rádi, že tuto technologii můžeme přinést všem uživatelům, protože Apple Watch vám mohou poskytnout vědecky ověřený odhad VO2 Max. Uživatelé se dokonce mohou rozhodnout, že budou dostávat upozornění, pokud jejich klasifikace klesne na „nízkou“, což je spojeno s riziky vážných dlouhodobých zdravotních potíží. Naštěstí je to něco, co můžete zlepšit častějším nebo důslednějším cvičením a co můžete snadno sledovat.

Historie AFib vám poskytne odhad doby, po kterou vaše srdce vykazuje známky fibrilace síní. To je důležité, protože výzkum ukázal, že doba, po kterou se AFib vyskytuje, může souviset se závažností příznaků, problémy s kvalitou života a rizikem komplikací. Historie AFib také umožňuje uživatelům sledovat specifické životní faktory, jako je spánek, cvičení a hmotnost, které mohou mít vliv na dobu trvání fibrilace. Historicky neexistoval snadný způsob, jak sledovat dobu trvání fibrilace nebo ji porovnávat s důležitými životními faktory. Nyní to můžete udělat jednoduše tak, že budete nosit hodinky Apple Watch.