Porovnali jsme, jak za tmy fotí iPhone 14 Pro a 15 Pro. Podívejte se na výsledek

Zítra tomu bude přesně týden, co začal Apple (nejen) v Česku oficiálně prodávat nové iPhony 15 a 15 Pro. A jelikož jsme jich pár do redakce pořídili na testováni i my, od minulého pátku si s nimi samozřejmě intenzivně hrajeme, abychom odhalili všechny jejich klady i zápory. V rámci těchto testů vyrážím v posledních dnech docela často ven i se starším iPhonem, abych měl přímé srovnání fotek a udělal si tedy představu o tom, jaký model fotil jakým stylem. A protože z toho občas vznikne i docela hezké srovnání, níže můžete mrknout na to, jak se od sebe liší noční fotky z iPhonu 14 Pro a 15 Pro. Dopředu nicméně říkám, že se jedná skutečně jen o momentky „cvaknuté“ bez delších příprav. Cílem je porovnat míru detailů, barev a tak podobně, nikoliv kvalitu kompozice.

iphone 14 pro foto noc 16 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 16 Foto z iPhone 15 Pro

iphone 14 pro foto noc 3 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 3 Foto z iPhone 15 Pro

iphone 14 pro foto noc 4 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 4 Foto z iPhone 15 Pro

iphone 14 pro foto noc 5 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 5 Foto z iPhone 15 Pro

iphone 14 pro foto noc 10 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 10 Foto z iPhone 15 Pro

iphone 14 pro foto noc 12 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 12 Foto z iPhone 15 Pro

iphone 14 pro foto noc 13 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 13

iphone 14 pro foto noc 15 Foto z iPhone 14 Pro iPhone 15 pro foto noc 15 Foto z iPhone 15 Pro

Na všechny nafocené fotky se můžete podívat v galerii níže. Znovu opakuji, že nejsou nikterak upravované a nejedná se ani o pokus o umělecké dílo. Cílem tohoto testu je demonstrovat, jaký rozdíl v kvalitně nočních fotek je mezi iPhony 14 Pro a 15 Pro z hlediska podání barev, úrovně detailů a tak podobně.

