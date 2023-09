watchOS 10 obsahuje otravnou chybu, která dělá jednu z nejlepších komplikací nepoužitelnou

Přestože se Apple snažil, seč mu síly stačily, k naprosté dokonalosti se mu minulý týden veřejně vydaný watchOS 10 dotáhnout nepodařilo. Čím dál tím víc jablíčkářů si totiž stěžuje na to, že systém trpí nepříjemnou chybou ve formě nefunkčních komplikací pro počasí nastavených na libovolném ciferníku. Ty totiž na něm nejsou schopné v reálném čase zobrazovat aktuální data a na místo nich zde zobrazují jen pomlčku. Při tapnutí prstem na ně se přitom aplikace Počasí bez problému otevře a uživatele informuje o tom, jaké počasí zrovna je.

Na problém s komplikací upozorňují jablíčkáři jak s verzí watchOS 10.0, tak i s verzí watchOS 10.0.1 a to na všech kompatibilních Apple Watch. Podle dostupných informací má již sice Apple o problému vědět a pracovat na jeho opravě, nicméně do té doby musí jablíčkáři nemožnost zobrazení komplikace s daty přetrpět. Určitou krátkodobou opravou je sice podle některých uživatelů přepnutí v nastavení času ze 12hodinového do 24hodinového formátu a naopak (nebo celkově naopak ze 24hodinového formátu do 12hodinového), avšak tato oprava není dle všeho zcela stoprocentní. Uživatelům tedy nezbývá nic jiného než počkat na oficiální softwarovou opravu, který vše 100% vyřeší.