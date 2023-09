Vyšel watchOS 10.0.2. Ale jen pro někoho

Poté, co Apple včera večer vypustil do světa první veřejnou verzi macOS Sonoma a o pár hodin později i iOS 17.0.2 pro všechny iPhony kromě modelů 15 a 15 Pro, na kterých byla aktualizace dostupná již z balení, vyšla v noci ještě další aktualizace pro jeho produkty. Jedná se konkrétně o watchOS 10.0.2, která však taktéž není určena pro všechny, ale jen pro majitele nových Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Podle popisu updatu je jsou jeho obsahem opravy chyb a aktualizace důležitých zabezpečení. Co přesně si pod těmito frázemi představit nicméně můžeme jen hádat.

Fotogalerie watchOS 10 23 watchOS 10 16 watchOS 10 33 watchOS 10 32 watchOS 10 31 watchOS 10 30 watchOS 10 29 watchOS 10 28 watchOS 10 27 watchOS 10 26 watchOS 10 25 watchOS 10 24 watchOS 10 22 watchOS 10 21 watchOS 10 20 watchOS 10 19 watchOS 10 18 watchOS 10 17 watchOS 10 15 watchOS 10 14 watchOS 10 13 watchOS 10 12 watchOS 10 11 watchOS 10 10 watchOS 10 9 watchOS 10 8 watchOS 10 7 watchOS 10 6 watchOS 10 5 watchOS 10 4 watchOS 10 3 watchOS 10 2 watchOS 10 1 Vstoupit do galerie