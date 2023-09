Můj iPhone 15 Pro se nepřehřívá, má to však jedno velké ALE

Recenze iPhone 15 Pro neodpověděla na jednu zásadní otázku a to je přehřívání, kterým u některých uživatelů nejnovější iPhone trpí. Důvod je jednoduchý, já jsem jej totiž nepozoroval, ovšem přiznám se, že až dnes mi došlo, proč tomu tak je. Zatímco v případě iPhone 14 Pro se mi telefon v ruce výrazně hřál a během používání CarPlay v kombinaci s bezdrátovým nabíjením byste na něm mohlu udělat volské oko, iPhone 15 Pro tento problém nemá. Jezdím stejným autem, používám stejné aplikace, mám CarPlay a bezdrátové nabíjení současně a vše je v pořádku. Má to ale jedno zásadní ALE.

V mém případě totiž Apple vyměnil přehřívání za hlášku, kterou jsem viděl na iPhone 14 Pro snad jen v momentě, kdy jsem byl přes poledne na pláži, venku bylo 35 stupňů a na telefon pražilo slunce a já se jej poukoušel nabít. „Nabíjení pozastaveno“, to je ta ona magická hláška, díky které se můj iPhone 15 Pro nepřehřívá. Ta se mi objevila poprvé v momentě, kdy jsem doma, kde mám 24 stupňů, začal telefon nabíjet v momentě, kdy se obnovoval z iCloudu a v autě se mi objevuje pravidelně. Také jas displeje se v případě iPhone 15 Pro snižuje mnohem častěji, než u iPhone 14 Pro. Telefon tak sice nehřeje a to téměř vůbec, ovšem je to dáno tím, že Apple daleko dřív řeší situace, u kterých by k jeho přehřívání docházelo.

Ve výsledku se tak zdá, že jsou dvě skupiny uživatelů. Jedna, které se telefon přehřívá, ale zase se mu později snižuje jas displeje a nedochází k přerušení nabíjení a pak ta druhá, které se sice nehřeje, ovšem aby k přehřívání nedocházelo, funkce které tomu zabraňují, se spouští mnohem dřív než u ostatních uživatelů. Je otázkou, jak, kdy a zda vůbec se Applu podaří tento problém vyřešit.