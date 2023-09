Apple prozradil, jak probíhal vývoj jedné z nejzajímavějších nových funkcí AirPods Pro

Když Apple představil druhou generaci sluchátek AirPods Pro, jejich sofistikované funkce nabídly nový způsob, jak ovlivnit zvuky okolí a docílit pohodlnějšího každodenního poslechu. Adaptivní zvuk jejich schopnosti posouvá dále skrze dynamické spojení stávajících režimů propustnosti a aktivního potlačení hluku s cílem poskytnout co možná nejlepší zvukový zážitek v daném okamžiku a přizpůsobit regulaci hluku různým prostředím i situacím.

Adaptivní zvuk se tak snaží automaticky omezit hlasité nebo rušivé zvuky v okolí, jako je zvuk fukaru na listí nebo přelétávajícího letadla nad hlavou, zatímco jiné, například náhlé pípnutí klaksonu auta, zůstávají slyšitelné.

V novém rozhovoru pro TechCrunch viceprezident pro snímání a konektivitu společnosti Apple Ron Huang prozradil, že cupertinský gigant k informování AirPods Pro původně zvažoval využití polohy pomocí GPS, díky které by sluchátka věděla, kde se uživatel nachází a podle toho mohla přizpůsobit zvukový zážitek. Při reálném testování se však tato metoda ukázala jako neúčinná.

„Během raného zkoumání adaptivního zvuku jsme vás v podstatě přepínali do režimu aktivního potlačování hluku versus propustnosti podle toho, kde se nacházíte,“ říká Huang. „Lze si představit, že telefon může sluchátkům AirPods napovědět a říct: Hej, jsi v domě a tak podobně. I to je způsob, jak to provést, ale po všech našich poznatcích si nemyslíme, že je to ten správný způsob a tak jsme to neudělali. Samozřejmě, že váš dům není vždy tichý a ulice nejsou vždy hlučné. Rozhodli jsme se, že namísto spoléhání se na nápovědu o poloze z telefonu budou sluchátka AirPods monitorovat vaše prostředí v reálném čase a sama budou tato rozhodnutí inteligentně činit.“

Huang se v rozhovoru dotkl také důvodu, proč mohou AirPods Pro s USB-C nabídnout bezztrátový zvuk s Vision Pro. Díky aktualizovanému čipu H2 totiž podporují bezdrátové pásmo 5 GHz, zatímco AirPods Pro druhé generace s portem Lightning pouze 2,4 GHz.

Huang k tomu říká: „Bluetooth obvykle běží na frekvenci 2,4 GHz a tento prostor je velmi, velmi zaplněný.“ K této skutečnosti se pak dále vyjádřil, že na 2,4 běží téměř vše, což je důvodem, proč jsou dnes například Wi-Fi routery často dvoupásmové, ne-li třípásmové, neboť 5Ghz pásmo je o mnoho čistší.

A právě pro to se Apple rozhodl, neboť je-li cílem dosáhnout opravdu nízké latence a skutečně vysoké věrnosti, patří tento faktor mezi klíčové. Zpřístupnění bezztrátového zvuku skrze AirPods Pro s USB-C společně s Vision pro tedy ve výsledku umožnila kombinace 5Ghz pásma a skutečnosti, že jsou obě zařízení, mezi nimiž probíhá vzájemná komunikace, sobě velmi blízko. „Jsme schopni pro AirPods v podstatě navrhnout zcela nový zvukový protokol na 5Ghz,“ sdělil Huang.

V rámci rozhovoru dále od Huanga zaznívají postřehy týkající se dalších výhod, jež systém iOS 17 AirPods Pro přináší, včetně funkcí, jako je Detekce konverzací, Osobní nastavení hlasitosti,

Personalizovaný prostorový zvuk nebo rychlejší přepínání mezi zařízeními. Aktualizovaná sluchátka AirPods Pro druhé generace, která se v USA prodávají za 249 dolarů a v českých končinách za 6 790 Kč, si začala nacházet cestu k zákazníkům koncem minulého týdne.