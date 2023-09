Spotify se chystá kopírovat podcasty z originálu do nových jazyků

Obliba podcastů v posledních letech strmě vyrostla, čehož se nyní dle všeho chystá velmi zajímavě využít Spotify. Právě to se totiž na podcasty zaměřilo poměrně intenzivně již v minulosti a jak se nyní zdá, rozhodně nehodlá končit, ba právě naopak. Společnost totiž nyní uzavřela spolupráci s organizací OpenAI stojící za nástrojem ChatGPT. A právě díky tomu by se měly dít skutečně velké věci.

Podle dostupných informací chce Spotify skrze svou novou spolupráci umožnit tvůrcům podcastů s rozšířením jejich publika a to konkrétně tak, že jejich pořady bude umělá inteligence překládat do cizích jazyků s tím, že je v nich rovnou namluví. Technologie jsou navíc již tak daleko, že hlas, kterým budou podcasty namluveny, má být kopií hlasu tvůrce, který daný podcast vytvoří v originálním změní. V současnosti už se celá technologie testuje s několika tvůrci, jejichž pořady jsou překládány konkrétně do španělštiny s tím, že se v brzké době počítá s rozšířením překladů do francouzštiny a němčiny. Pokud se celá novinka osvědčí, rozjede Spotify celý projekt naplno a podcasty se začnou do nových jazyků „překlápět“ ve velkém. Zda se tak stane či nikoliv však ukáže jen čas.