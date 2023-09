Kvalita FineWoven krytů pro iPhony 15 (Pro) je otřesná. Jablíčkáři sdílí děsivé fotky

Když Apple přesně před dvěma týdny světu představil po boku iPhonů 15 (Pro) také zbrusu nové FineWoven příslušenství, které má v jeho nabídce nahradit doposud využívanou kůži, nejednoho jablíčkáře tímto krokem velmi zaujal. Líbivé příslušenství se však záhy dostalo pod palbu ostré kritiky, jelikož zcela pohořelo v prvních testech odolnosti. Ty totiž ukázaly, že je podstatně méně odolné než právě dříve využívaná kůže. A jak se zdá, kritika hned tak neustane.

Nové Apple produkty čelí kritice po svém uvedení prakticky vždy, ta však zpravidla brzy utichne. To se však u FineWoven krytů tak úplně očekávat nedá, jelikož sociální sítě plní čím dál tím víc příspěvků naštvaných jablíčkářů, kteří si toto příslušenství pořídili a kteří jsou z něj nyní nešťastní kvůli jeho prachbídné výdrži. Tento textilní materiál lze totiž dle nich jednak poměrně snadno poškrábat či různě odřít, ale taktéž je u něj velkým problémem jeho savost, kvůli které vznikají zejména na světlejších krytech tmavé skvrny poté, co jsou kryty položeny třeba jen do pár kapek tekutiny. Jiní jablíčkáři zase poukazují na to, že mají kryty i nepřesně vyříznuté spodní otvory pro USB-C a výdechy reproduktorů, kvůli čemuž v nich tyto prvky nejsou umístěny na středu, ale jsou jsou blíže jednomu či druhému boku. Zkrátka a dobře, o prémiové kryty, za které FineWoven kousky Apple označoval, se alespoň podle prvotních zpráv nejedná a bude velmi zajímavé, jak se k celé záležitosti kalifornský gigant nakonec postaví. Jen tak nečinně přihlížet tomu, jak je jeho nový produkt pranýřován totiž pravděpodobně nebude.