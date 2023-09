Žádný A17 Pro! iPhony 16 dostanou příští rok speciální čipy určené přímo pro ně

V předešlých letech jsme byli zvyklí na to, že Apple osazoval své iPhony stejným typem procesorů. V posledních dvou generací se však rozhodl pro změnu a nejnovější čipy dodává jen do řady Pro. A jak se zdá, na příští rok má v rukávu připravenou další změnu, která by však měla být naštěstí pro řadu následujících let tou poslední.

Podle nových informací, které se objevily na leakerských účtech na sociální síti Weibo, vyvíjí nyní Apple aktivně zbrusu nový čip, který je určený pro základní iPhony 16 a 16 Plus. U těch se přitom do dnešního dne počítalo s tím, že dostanou čipy A17 Pro z letos představených iPhonů 15 Pro (Max), jak tomu bylo i v předešlých letech. Tato strategie však nemá Applu dávat tak úplně smysl jak z hlediska výkonu, tak i výroby. Čipy A17 Pro jsou totiž na výrobu velmi obtížné a nezdá se, že by se výrobní linky dodavatelů Applu měly v brzké době zlepšit natolik, že by mohly takto složitých čipů chrlit podstatně více. Kalifornský gigant se měl proto rozhodnout pro započetí vývoje jednodušší verze tohoto čipu, který bude sice mírně horší, zato však jednodušeji vyrobitelná a tedy nebude problém s případnou nedostupností.

Pokud jsou tedy předpovědi leakerů z Weiba správné, příští rok bychom se měli dočkat příchodu čipů A18 Pro, které budou určeny pro iPhony 16 Pro a 16 Pro Max, spolu s čipy A18, které budou určeny pro iPhony 16 a 16 Plus. Apple u nich bude i nadále držet výkonnostní rozdíl, nicméně z hlediska výroby pro něj bude vývoj dvou samostatných čipů jednodušší, než využití jednoho typu technologie pro dvě generace jeho čipů (tedy A17 Pro a A18 Pro). Zdá se tedy, že nás opět čekají vskutku zajímavé časy.