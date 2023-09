Podívejte se, jak vypadá iPhone 15 Pro uvnitř

Přestože jsou iPhony 15 (Pro) v prodeji teprve od minulého pátku, na internetu se již začala objevovat první videa zachycující jejich rozebrání na jednotlivé díly. Jedno takové se objevilo i na youtubovém kanálu PBKreviews, přičemž jej lze bez jakékoliv nadsázky označit za vskutku zajímavé. Pohled do útrob novinky totiž stojí jako již tradičně za to. Ostatně, posuďte sami.

Rozbor potvrdil podstatně jednodušší „vstup“ do útrob telefonu díky možnosti demontáže skleněných zad, která byla až doposud tímto způsobem neopravitelná. Když se tedy sklo na zádech rozbilo, bylo třeba jej vyměnit tak, že se odejmula část šasi s baterií či spodním reproduktorem, kvůli čemuž se celá oprava pořádně prodražila. To se však nyní naštěstí konečně mění. Jinak ale ve výsledku vnitřek novinky ničím nepřekvapí, což se však tak nějak dalo i čekat. Přeci jen, telefon vypadá stále stejně a jelikož se technologie meziročně příliš neposunuly, byla by hloupost očekávat, že se v jeho vnitřku odehraje jakékoliv větší zemětřesení.