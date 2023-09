Recenze Swissten Magstick: Spolehlivý držák do auta s MagSafe

Pokud často jezdíte autem a máte z nějakého důvodu potřebu používat iPhone i během řízení, hodí se mít kvalitní držák. Ruku na srdce, na trhu jich naleznete celou řadu. Nicméně pokud máte například novější iPhone a využíváte MagSafe, třeba byste rádi držák i s touto technologií. Do rukou se mi dostal magnetický držák Swissten Magstick, který nejen že podporuje MagSafe, ale lze i velmi pohodlně uchytit do ventilace auta.

Obsah balení

Nejprve se jako vždy pojďme podívat na obsah balení. Jako vždy vám u produktů společnosti Swissten dorazí zařízení v bíločervené krabičce, která je nejen příjemná na pohled, ale vyčtete z ní i vše podstatné. V krabici pak kromě produktu naleznete USB/C na USB/C kabel o délce 1 metru. Swissten Magstick je pak v krabičce opravdu dobře napasovaný. Nemusíte tedy mít strach, že by se s produktem něco mohlo stát, a to ani při ne tak opatrné manipulaci.

Technické specifikace

Nyní se pojďme podívat na to, co můžete o Swissten Magstick očekávat. Jedná se o bezdrátový držák do auta s podporou technologie MagSafe, který dokáže zařízení nabít až výkonem 15W. Bohužel ovšem nejde o oficiálně certifikované zboží, takže iPhony si přes MagSafe vezmou pouze 7,5W. Plný potenciál tak využijí pouze androidí telefony, a to za pomoci Qi. Pokud tedy využíváte MagSafe, je Swissten Magstick určen především pro vlastníky iPhonů 12 a novějších. Dobíjecí vzdálenost je v tomto konkrétním případě až 10 mm. Pokud pak budete chtít držák používat i v obalu, není nic jednoduššího, než si vybrat nějaký z MagSafe obalů přímo od Swisstenu (ODKAZ na obaly).

Design a vlastní používání

Po designové stránce se jedná o velmi povedený produkt. Jde v podstatě pouze o malé MagSafe kolečko, které přicvaknete do ventilace. Ve voze tedy produkt nepůsobí rušivým dojmem a je i pěkný na pohled. Ze spodní strany pak bude trčet nabíjecí kabel. Swissten Magstick je vyhotoven z ABS a polykarbonátu. Ani na materiálu se tedy nešetřilo a na produktu to jde znát. Jestli něco vytknout lze, tak je to fakt, že držák by mohl k ventilaci více přiléhat. Takto možná až moc vyčuhuje do prostoru. Na druhou stranu je zde pak dostatečný prostor pro manipulaci s držákem. Co se používání produktu týče, je zcela bezproblémové. Ideální pak je, když vlastníte též obal podporující MagSafe. Magnet je dostatečně silný a iPhone vám nespadne ani při jízdě terénem. Swissten Magstick je též vhodný, pokud používáte iPhone jakožto navigaci. Jde zkrátka o skvělého pomocníka do auta.

Závěr

Pokud se poohlížíte po skvělém držáku do auta a máte zájem o MagSafe, není o čem přemýšlet. Za 899 korun Swissten Magstick rozhodně stojí.

Swissten Magstick zakoupíte zde