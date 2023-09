Žena uvízla v suchém záchodě poté, co z něj vylovila své Apple Watch

Pokud si občas říkáte, že váš den stojí za ho*no, přečtěte si následující příběh ženy z Michiganu. Asi každý z nás si dovede představit, že by kvůli záchraně iPhonu či Apple Watch byl ochoten podniknout různá dobrodružství. Ovšem lézt pro Apple Watch do toalety?

Podle zdrojů měla tajemná a odvážná žena toho dne velkou smůlu. Nedopatřením jí totiž její Apple Watch spadly do veřejné (dle všeho suché) toalety. Žena se se ztrátou Apple Watch nemínila smířit (pomoc si rovněž nezavolala) a rozhodla se své jablečné příslušenství získat sama na vlastní pěst. Jak si usmyslela, tak udělala, a vydala se do míst, kam by se leckdo bál jen podívat. Záchranná mise byla ale úspěšná jen částečně. Ačkoli žena hodinky vysvobodila, zjistila, že se nedokáže vytáhnout zpět. Upřímně –⁠pracovat na policii a přijmout telefon s hlášením, že někdo uvízl v toaletě při záchraně hodinek, myslel bych si, že si někdo dělá legraci. Na každý pád na místo byla vyslána ruka zákona, která ženu vyprostila. Michiganská státní policie v souvislosti s touto událostí vydala následující doporučení: „Pokud ztratíte předmět na veřejné toaletě, nepokoušejte se proniknout do uzavřené oblasti. Může dojít k vážnému zranění.“ Tu a tam píšeme o příbězích, kdy Apple Watch nějakým způsobem zachránily život svému majiteli či odhalily závažný zdravotní problém. Díky výše zmíněnému příběhu je vesmír zase v rovnováze.