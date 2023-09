Apple začal prodávat iPhone 15 Pro, Apple Watch Series 9, Ultra 2 a další novinky

Osmá hodina právě odbila a to znamená jediné, v ČR a SR právě oficiálně začal prodej iPhone 15 Pro (Max) a iPhone 15 (Plus). Dnešním dnem budou také kurýrní společnosti rozvážet předobjednané kusy všem, kteří stihli takzvanou první vlnu předobjednávek a objednali si svůj iPhone 15 včas. Pokud jste si však do dnešního dne nestihli udělat předobjednávku, budete si s největší pravděpodobností muset na telefon ještě počkat. Dle našich informací se totiž kusy, které jdou do volného prodeje počítají spíše v jednotkách až desítkách než ve stovkách nebo tisících. Zájem je pak především o iPhone 14 Pro, který na Apple.cz hlasí v podstatě u všech variant dostupnost za 5 až 6 týdnů. Apple dnes začal prodávat také Apple Watch Series 9 a Apple Watch Ultra 2.

Apple produkty lze zakoupit například na Alze, u iStores či Mobil Pohotovost