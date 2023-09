5 tipů pro WhatsApp na iPhonu, které by měl znát každý

Možná jste si všimli, že v WhatsAppu existují možnosti formátování textu, jako je tučné písmo, kurzíva, přeškrtnutí a další. Naštěstí to není nic složitého – stačí jen použít speciální znaky před a za textem, který chcete upravit, a ten se okamžitě změní do požadovaného formátu. Takže pokud máte zájem o výraznější vyznačení části své zprávy nebo chcete citovat někoho jiného, podívejte se na příklady formátování textu v galerii níže a zjistíte, jaké znaky použít pro požadovaný efekt.

Nejčastější kontakty

Aplikace WhatsApp na vašem iPhonu vám také umožňuje zjistit, s kým si nejčastěji píšete. Jak na to? Stačí přejít do sekce Nastavení, odtud přejít do sekce Využití dat a úložiště, a nakonec přejít do Využití úložiště. Zde naleznete seznam konverzací, seřazených podle velikosti v úložišti. Po rozkliknutí konkrétní konverzace si můžete zobrazit, kolik zpráv obsahuje.