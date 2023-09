Peklo zamrzlo! WhatsApp míří oficiálně na iPady

Je to skoro až k nevíře, ale přestože se komunikátor WhatsApp těší již řadu let extrémní popularitě, oficiální cestu na iPady si zatím nenašel. Ano, lze jej na nich sice rozjet skrze různé alternativní klienty, avšak v žádném případě se nejedná o plnohodnotné využívání, jaké nabízí oficiální aplikace z dílny Mety. Nyní se však konečně ledy hnuly. Do beta programu pro testování iOS/iPadOS aplikací TestFlight totiž přidala Meta iPadOS verzi WhatsAppu a tedy oficiálně potvrdila, že se s ním chystá vstoupit v dohledné době na iPady.

iPadovská verze WhatsAppu, která je v současnosti přes TestFlight dostupná, je velmi podobná té, kterou Meta uvolnila pro iPady a to jak z hlediska designu, tak i funkčnosti. K dispozici tedy budete mít levý panel s kontakty a pravý panel přímo s vláknem daného kontaktu, ve kterém s ním budete moci chatovat. Co se pak týče funkčnosti, po instalaci WhatsAppu na iPad se vám v aplikaci zobrazí QR kód, který bude třeba naskenovat přes váš telefon, se kterým je WhatsApp účet spárovaný. Jakmile tak učiníte, do iPadu se začnou okamžitě stahovat vaše zprávy a kontakty, přičemž samozřejmě bude od této chvíle možné vést s kontakty konverzaci.

Super je pak to, že aplikace na iPadu funguje i v případě, že iPhone, se kterým je daný WhatsApp účet provázán, není poblíž či není připojen ke stejné WiFi síti. Díky tomu je tak využitelnost aplikace velmi slušná. Bohužel, jelikož teprve začalo beta testování, je velkou otázkou, kdy bychom se mohli veřejného vydání iPadOS verze dočkat. Stát se tak totiž může sice co nevidět, na druhou stranu ale nelze vyloučit ani vydání v horizontu několika měsíců. Ostatně, třeba s Dark Modem pro iOS čekal tehdy WhatsApp až nezdravě dlouho a nasadil jej až de facto ve chvíli, kdy jej valná většina konkurence již nabízela.