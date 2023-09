Zaseknutou Apple TV už není třeba nosit do servisu! Opravíte jí pomocí iPhone

Operační systém tvOS 17 je sice těžce upozaděn za iOS 17, iPadOS 17 či watchOS 10, to však v žádném případě neznamená, že není uživatelsky zajímavý, ba právě naopak. Apple u něj totiž přistoupil jednak k solidnímu redesignu, ale taktéž k poměrně zásadní změně na poli softwarové opravitelnosti. Díky tomu se tak dostává tvOS 17 svým způsobem na úroveň iOS či iPadOS.

Přestože je tvOS jako takový velmi spolehlivý, ani mu se čas od času nevyhýbají problémy ve formě zamrznutí při updatu a tak podobně. Háček je však v tom, že jakmile se doposud něco takového stalo, bylo jediným řešením vzít takto softwarově zaseklou Apple TV do autorizovaného servisu, který v ní přehrál skrze svou interní nástroje firmware. To se však nyní konečně změní. Apple totiž přidal do iOS 17 a tvOS 17 novinku ve formě možnosti obnovy Apple TV přes iPhone. Jakmile se tedy software v Apple TV „poškodí“ natolik, že jej bude třeba přeinstalovat pro opětovný správný chod, zobrazí TV box na televizi symbol pro přiblížení se s iPhonem 17 se zapnutým Bluetooth. Na tom následně vyskočí celý přechodový proces, po jehož dokončení bude software v Apple TV obnoven a zařízení tedy opět plně funkční. Jedná se tedy bezesporu o velmi vítaný upgrade.