Nejen Apple Watch a AirPods! iPhony 15 dokáží přes USB-C nabíjet i ostatní iPhony

Jednou z největších novinek nedávno představených iPhonů 15 (Pro) je nasazení USB-C portu namísto Lightningu. Díky tomu se tak stávají iPhony nejen kompatibilnější z hlediska příslušenství třetích stran či nabíjecích kabelů ostatních Apple produktů, ale taktéž schopné fungovat částečně jako kabelová nabíječky. To ostatně ukázal samotný Apple na Keynote, kdy k iPhonům 15 (Pro) připojil přes kabel Apple Watch a AirPods, přičemž v obou případech započalo nabíjení. Port však není omezen jen na nabíjení těchto produktů, jak ukázaly nynější testy youtubera Marquese Brownleeho.

USB-C z iPhonů 15 je toho schopné nabíjet ve skutečnosti poměrně dost. Pokud do něj připojíte USB-C/Lightning kabel, začne se telefon připojený ke kabelu přes Lightning automaticky nabíjet a to i přesto, že má třeba více nabitou baterii než právě iPhone 15 (Pro). Nicméně když takto propojíte dva iPhony 15 (Pro), začnou spolu přes kabel komunikovat, podle čehož se určí mimo jiné to, jaký telefon bude nabíjet a jaký bude nabíjen. Samozřejmě zde platí, že nabíjený telefon bude ten, který bude mít z této dvojice nižší úroveň nabití. Co se týče Androidu, zde záleží na tom, zda má zařízení podporu PowerDelivery či nikoliv. Pokud ano, bude androidí telefon fungovat podobně jako iPhone 15 – tedy že bude moci přijímat, ale i dávat energii. Pokud ne, nabíjení se alespoň zatím chová nekonzistentně a nelze dopředu předpovědět, jaké zařízení bude nabíjet a jaké bude nabíjeno.

Have you ever wondered what happened when you plugged random things into the iPhone 15's new USB port? Well wonder no more

Full iPhone 15/15 Pro Unboxing and first looks is now live: https://t.co/Q5loMQGoh1 pic.twitter.com/TUGh7jlg08

— Marques Brownlee (@MKBHD) September 19, 2023