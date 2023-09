Kdy očekávat přechod z Lightningu na USB-C u zbylých AirPods, Magic Mouse, Keyboard a Trackpadu

Minulý týden se nesl ve znamení představení nové generace iPhonů, ale taktéž přechodu z Lightningu na USB-C. Právě tento krok totiž ve výsledku u nových jablečných telefonů zaujal snad nejvíce ze všech upgradů, které pro něj byly oznámeny. O to překvapivější je, že se u některých produktů Apple zatím přechodu straní a to i přesto, že jsou s iPhony přímo spjaté či by u nich USB-C zkrátka jen dávalo velký smysl. Na mysli máme konkrétně AirPods 3 či Max spolu s Magic periferiemi pro Macy. Reportér Mark Gurman z Bloombergu je nicméně přesvědčen o tom, že na tyto věci příliš dlouho.

Podle zdrojů Gurmana pocházejících dle všeho přímo z Applu je přechod AirPods 3. generace a Max z Lightningu na USB-C v plánu hned na začátku příštího roku, aby se i tyto modely staly pro uživatele co možná nejatraktivnější. Co se pak týče Magic periferií, zde je bohužel přechod částečně vázán na příchod nových Maců s čipy M3. Představení revidovaných periferií bez Macu by totiž ve své podstatě nedávalo příliš smysl. Kdy Mac s M3 dorazí je nicméně zatím nejasné, jelikož Apple na vývoji čipu stále pracuje a vše se tedy bude odvíjet od jeho dokončení.