iPhony 15 (Pro) se konečně naučily zobrazovat přesný počet cyklů nabití baterie

Zdá se, že časy, kdy se Apple snažil o hardwaru iPhonů co nejvíce mlžit, jsou konečně ty tam. Poté, co na něj před lety prasklo, že v tichosti zpomaluje starší iPhony kvůli problémům s jejich stárnoucími bateriemi, totiž přidal do nastavení ukazatel zdraví baterie. A ten se nyní rozhodl u iPhonů 15 (Pro) doplnit ještě informacemi o počtu dokončených nabíjecích cyklů, díky čemuž si tak může každý uživatel udělat mnohem lepší představu o tom, jak na tom baterie v jeho telefonu bude.

Apple na svých vysvětluje cykly baterie konkrétně takto: „Lithium-iontové baterie Apple pracují v nabíjecích cyklech. Jeden nabíjecí cyklus dokončíte, když spotřebujete (vybijete) množství, které se rovná 100 % kapacity vaší baterie – ale ne nutně vše na jedno nabití. Například můžete jeden den spotřebovat 75 % kapacity baterie a poté ji přes noc plně nabít. Pokud použijete 25 % další den, budete mít celkem 100 % vybití a tyto dva dny budou tvořit jeden nabíjecí cyklus. Dokončení cyklu může trvat několik dní. Kapacita jakéhokoli typu baterie se po určitém množství nabití sníží. U lithium-iontových baterií se kapacita s každým úplným nabíjecím cyklem mírně snižuje.“ V krátkosti lze tedy říci, že čím méně nabíjecích cyklů za sebou baterie má, tím je v lepším stavu, protože je její kapacita vyšší. Procentuální ukazatel zdraví baterie nebo chcete-li její kondice je tedy sice užitečný, nicméně vzhledem k objemům cyklů, které s procenty „hnou“ je relativně obecný. Díky možnosti zkontrolovat si přesný počet nabíjecích cyklů tedy bude možné u iPhonů 15 (Pro) lépe poznat, jak na tom jejich baterie skutečně je.