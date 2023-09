iPhone na splátky? Známe všechny možnosti

Komerční sdělení: Potřebujete nový iPhone, ale ještě jste si na něj nestihli našetřit? Ukážeme vám, jaké jsou možnosti nákupu kteréhokoliv z Apple zařízení na dluh. Zjistíte, jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých variant financování. A která se může nejlépe hodit právě ve vaší situaci.

Má zadlužení smysl? Někdy se víc vyplatí počkat a našetřit

Obecně se ví, že pořizovat si mobil na půjčku není zrovna nejlepší nápad. Ale týká se to jen situací, kdy by šlo o telefon čistě pro vaše pobavení nebo pro „zvýšení prestiže“ u vašich známých a kolegů. Takový účel zadlužení je vyloženě nezdravý. A může vést do hlubokých finančních potíží.

Ovšem, jakmile jde elektroniku nezbytně potřebnou k vaší práci nebo k podnikání, případně k využití specifických aplikací, bez nichž se jen stěží obejdete, může tu být i nákup na dluh velkou výhodou. iPhone totiž budete moci používat mnohem dřív, než kdybyste se vydali cestou spoření a nákupu za hotové.

Tip: rozlišit zdravé zadlužení od nevhodného není nijak složité. Detailně se jím zabývá článek Kdy se do půjčky rozhodně nepouštět, a kdy vám naopak prospěje. Popisuje různé situace právě v souvislosti s půjčkou. Především tu zjistíte, že u zdravého zadlužení platí: užitek z věci pořízené na půjčku musí převýšit náklady této půjčky.

Důležitou roli hraje i čas. Online letáky sice avizují slevy na iPhony celkem často, ale akce trvají jen několik dní. Rychlý nákup financovaný půjčkou je pak jedinou možností. Přitom nemusíte na úvěru přeplatit ani korunu navíc. Stačí znát jejich zákonitosti.

1. varianta: běžná půjčka

Jako první asi každého napadne běžná půjčka na cokoliv, z níž se pak pořizovaný iPhone nebo i vybavení k němu uhradí. Běžný úvěr se dá vyřídit během několika minut. A peníze čerpat v hotovosti, ale i na účet. Dokonce i půjčka na účet nabízí možnost získat peníze ještě v den, kdy o ně požádáte.

Běžná půjčka skýtá výhodu v široké nabídce jak od bank, tak i licencovaných nebankovních společností. Poskytují se bez uvedení účelu, takže se nikomu nemusíte zpovídat, co hodláte z půjčených peněz pořídit.

Půjčka v řádu nižších desítek tisíc je poměrně snadno dostupná, někdy dokonce zdarma (bez přeplatku). I pro lidi, kteří si ještě nikdy nepůjčili. Částku si nastavujete sami. Takže si půjčíte klidně i méně, než je cena iPhonu, a zbytek doplatíte z vlastních úspor.

Tempo splácení můžete nastavit dle svých potřeb. Buď nižší částky, ale po delší čas, což je pohodlné a bezpečné. Nebo splátky vyšší tak, abyste měli úvěr co nejdříve „z krku“. Právě v tomto tkví největší rozdíl oproti 2. variantě, kterou plánujeme zmínit: oproti kreditní kartě.

2. varianta: platba kreditní kartou

Máte-li kreditní kartu, můžete nové Apple zařízení zaplatit s ní. Dokonce zdarma v bezúročném období. Ale pozor: bezúročné období trvá jen několik týdnů. A pokud jej přesáhnete, banka vám zúročí celou čerpanou částku i zpětně, a to dost vysokou sazbou. Někdy až dvojnásobnou, ve srovnání s běžnou půjčkou.

Kreditní kartu proto použijte jen v případě, že do zhruba tří týdnů budete mít z čeho čerpanou částku vrátit. Nebo si včas naplánujete refinancování, kdy dluh z karty převedete na běžnou půjčku ještě dříve, než vám vyprší bezúročné období.

3. varianta: povolené přečerpání (kontokorent)

Další možností je sáhnout si na účtu do mínusu. Nejedná se však o automatickou službu, banka ji nejprve povoluje, k tomu stanovuje, do jaké částky vás v přečerpání pustí. Na rozdíl od kreditní karty se vypůjčená částka úročí hned od prvního dne, s bezúročným obdobím tu nepočítejte. Úroky bývají podobně vysoké jako u kreditky po skončení bezúročného období: až dvojnásobek toho, co na běžné půjčce. Na splacení kontokorentu bývá maximálně jeden rok.

4. varianta: nákup na splátky

Některé obchody uzavřely dohody s poskytovatelem půjčky (většinou s nebankovními společnostmi), a mohou tak prodávat zboží či služby na splátky. To se týká i elektroniky. Když nakoupíte na splátky, prostřednictvím prodejce uzavíráte smlouvu o půjčce.

Poskytovatele si většinou zvolit nemůžete, prodejce má smlouvu s jediným, maximálně se dvěma. To znamená, že není ani příliš na výběr v ceně půjčky a v podmínkách splácení. Omezená je i volba délky splácení, a tím i výše měsíčních splátek. Předčasné splacení zřídkakdy bývá zdarma.

Navíc vám přibude administrativa v případě, že se rozhodnete pořízenou elektroniku (do 14 dní) vrátit, nebo vypovědět smlouvu později, pokud by se zařízení porouchalo a bylo neopravitelné, či třikrát reklamované.

5. varianta: půjčka od rodiny nebo známých

Založit vás samozřejmě mohou i lidé z vašeho okolí. Nikdy to neodbývejte beze smlouvy. Stačí sepsat jen jednoduché body, na nichž jste se dohodli: vypůjčená částka, úrok (nemusí být), výše a data splátek, osoba věřitele (kdo půjčuje) a osoba dlužníka (vy). Pamatujte, že pořádek dělá přátele. Zejména v penězích!

6. varianta: odložená platba

Znáte odloženou platbu? Jde o službu podobnou kreditní kartě. Ale mnohem dostupnější. Zatímco kreditku získáte, jen pokud jste bonitním klientem banky, odloženou platbu v řádu několika tisíc Kč vám poskytovatel této služby nabídne i jen oproti běžné registraci.

7. varianta (pro OSVČ): podnikatelská půjčka

V úvodu jsme zmínili, že iPhone na dluh se může vyplatit v podnikání. Například pokud ten starší už nesplňuje vaše nároky na paměť a úložné místo. V tomto případě s výhodou využijete podnikatelskou půjčku, která se vyplácí na podnikatelský účet.

Proč s výhodou? Veškeré náklady na úvěr si můžete odečíst z daňového základu. Stejně tomu bude v případě, že zařízení zafinancujete z provozního úvěru (obdoba kontokorentu). Ale pozor, jestliže nejste OSVČ, ale jen byste rádi využili půjčku na IČO, od úmyslu upusťte.

U věcí pro osobní potřebu se vyplatí jedině spotřebitelská varianta půjčky. Půjčka pro OSVČ je výhodná opravdu jen pro ty, které živí jejich samostatná výdělečná činnost, a přitom vedou kompletní účetnictví (nikoliv paušální náklady nebo paušální daň).

Ještě nemáte vybráno?

Teprve se rozhlížíte, po kterém iPhonu sáhnout? Pomohou vám naše recenze!