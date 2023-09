Čím dál víc jablíčkářů si stěžuje na tuto nenápadnou novinku z iOS 17. Rozčiluje vás taky?

Přijde vám, že je váš iPhone po aktualizaci na iOS 17 tišší z hlediska oznamování příchozích notifikací? Nejste sami. Jednou z novinek tohoto systému je totiž změna výchozího tónu pro příchozí notifikace, která se však zdá s odstupem času jako čím dál tím méně povedená. Stížnosti na tento upgrade se totiž začínají objevovat na sociálních sítích čím dál tím víc.

Nový zvuk upozornění pojmenovaný Rebound nahradil dosavadní Tri-tone alter, přičemž jej alespoň zatím nelze změnit na jiný. A právě v tom je ve výsledku největší problém. I při plné hlasitosti se totiž zdá nový zvuk mnoha uživatelům jako velmi tichý a tedy snadno přeslechnutelný, kvůli čemuž je proto dost diskutabilní to, zda plní svou úlohu správně. Jablíčkáři navíc poukazují na to, že je zvuk tichý i při plné hlasitosti, takže problém jako takový nemá tak úplně řešení. Dá se nicméně předpokládat, že na kritiku Apple co nevidět zareaguje a vydá opravnou verzi iOS 17, ve které výchozí zvuk buď zesílí, nebo zde odemkne možnost jeho výměny za jiný. Obě možnosti by byly ve výsledku vítané, byť ta druhá zní z hlediska uživatelského komfortu a přizpůsobitelnosti zařízení rozhodně lépe. Snad se tedy dočkáme co nejdříve.