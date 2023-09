Šéf Applu promluvil o Twitteru, antisemitismu, homofobii a potratech

Ředitel Applu Tim Cook se po podzimní Keynote s podtitulem Wonderlust, která se odehrála minulé úterý, setkal s Johnem Dickersonem, kterému poskytl rozhovor v pořadu CBS Sunday Morning. V rozhovoru Cook hovořil o ekologických cílech společnosti Apple a zároveň se dotkl rozhodnutí společnosti nadále používat Twitter, investic v Texasu a dalších témat.

Společnost Apple se kvůli svému rozhodnutí nadále používat Twitter (v současnosti známý jako „X“) setkala s kritikou, které čelily i velké výdaje na reklamu na této platformě. Například John Gruber navrhl, aby společnost své rozhodnutí začátkem tohoto měsíce přehodnotila, a Elon Musk je opakovaně z různých stran obviňován z toho, že na své sociální platformě dává průchod závadnému a nenávistnému obsahu. Je tedy pochopitelné, že inzerování Applu na bývalém Twitteru bylo i jedním z témat ve zmíněném rozhovoru.

Když se Dickerson zeptal, zda by Apple opravdu neměl přestat inzerovat na Twitteru, poskytl mu Cook svůj úhel pohledu:

„Je to něco, na co se sami sebe ptáme. Obecně zastávám názor, že Twitter je důležitý,“ řekl Cook. Dodal, že se mu líbí, že platforma poskytuje prostor pro diskuzi. Když Dickerson poukázal na nedávná obvinění z antisemitismu, spojená se sociální platformou X, uznal Cook, že antisemitismus „zde nemá místo“, a potvrdil, že Apple svou přítomnost na platformě neustále vyhodnocuje. Dickerson se Cooka také zeptal na pokračující expanzi společnosti Apple v Texasu a na to, jak se to vyrovnává s protipotratovou, protitransovou a protihomosexuální legislativou v tomto státě.

„Vždycky budou případy, Johne, kdy buď prodáváme, nebo působíme v místě, kde máme na něco odlišný názor. Ale ze srdce vám říkám, že věříme v důstojné a respektující zacházení s každým. A tak se projevujeme i jako společnost. Věříme, že jsme součástí komunity a snažíme se prosazovat změny, místo abychom se sebrali a odešli,“ odpověděl Cook.

V rozhovoru dále přišla řeč například na práci z domova, vztahy s Čínou nebo snahu Applu co nejvíce zredukovat svou uhlíkovou stopu.