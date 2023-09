Proměňte váš iPhone s iOS 17 v telefon pro důchodce

Jednou z novinek v iOS 17 je takzvaný Asistivní přístup, který by šlo jednoduše označit za důchodcovský režim. Samozřejmě kromě důchodců je tu pro všechny, kteří mají omezené motorické schopnosti. Asistivní přístup jednoduše promění váš iPhone v telefon, který lze ovládat velmi snadno, velmi intuitivně a hlavně, nemáte co pokazit, změnit, nastavit a rozbít. Jedná se o režim, ve kterém bude vaší babičce stačit, aby telefon dala občas na nabíječku a jinak se nemusí o nic starat. Asistivní přístup najdete v Nastaveních a zde v poslední sekci je položka Asistivní přístup. Ten musíte nejdříve aktivovat, přičemž si můžete nastavit například vzhled asistovaného přístupu a to jak na řádky, tak do mřížky.

Je také nutné vybrat veškeré aplikace, které chcete v rámci tohoto režimu povolit a u těch pak zvolit, co vše mají umožnit. Jakmile jste spokojeni, stačí nastavit kód, pomocí kterého režim deaktivujete a to tak, že stačí třikrát rychle zmáčknout boční tlačítko, čímž dojde k vyvolání menu, v jehož rámci je možnost deaktivace režimu. Opětovná aktivace pak probíhá opět přes nastavení stejně jako první aktivace. Pokud tedy chcete používat iPhone a máte omezené motorické funkce nebo chcete dát telefon své babičce, pak je tato funkce určena právě pro vás.