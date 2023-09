Recenze nabíjecího držáku do auta Hoco. CA85: Spolehlivá stylovka na cesty za příjemnou cenu

Žijeme ve velmi rychlé době, ve které si spousta z nás již neumí představit bez auta a mobilního telefonu život. Právě z tohoto důvodu se tak staly nabíječky pro mobily v autech naprostou samozřejmostí, kterou navíc před lety Apple posunul díky implementaci MagSafe konektoru do zad iPhonů na zcela novou úroveň. Nově totiž není třeba spoléhat na nejrůznější upínací mechanismy, čelisti a tak podobně, ale na pouhý magnet. A přesně na ten spoléhá i magnetická autonabíječka Hoco. CA85, která nám nedávno dorazila do redakce na testy a protože nejvíce padla do oka mě, dovolte mi, abych vás s ní po spoustě ujetých kilometrů seznámil.

Technické specifikace, design a zpracování

Jak jsem již psal výše, Hoco. CA85 je magnetickou bezdrátovou nabíječkou schopnou nabíjet de facto vše, co k ní přichytíte pomocí magnetismu, primárně pak samozřejmě iPhony s MagSafe. Nabíječka je vyrobena z na omak kvalitního plastu v kombinaci s akrylem, přičemž její povrch nadesignoval výrobce tak, aby vypadal jako karbon, což je dle mého vzhledem k určení do aut naprosto ideální vzor. Nabíječka nabízí maximální výkon 15W, avšak to jen za předpokladu, že na ní budete nabíjet zařízení, které přes Qi tuto hodnotu podporuje. U iPhonů si však musíme i nadále vystačit s klasickými 7,5W, jelikož vzhledem k absenci Made for MagSafe certifikace nic víc nabíječka nezvládá. Na její obranu se nicméně sluší dodat, že tuto certifikaci má jen naprostá hrstka produktů. Pokud vás pak zajímá napájení samotné nabíječky, to je jako již tradičně řešeno přes zásuvku v zapalovači vozu, potažmo přes ve voze. Bohužel, adaptér do zapalovače budete v balení hledat marně, takže na to při koupi myslete. A když už se rozhodnete pro jeho dokoupení a budete chtít nabíječku využívat na maximum, je třeba sáhnout po takovém s podporou Power Delivery alespoň 18W. Pokud vás pak zajímají rozměry nabíječky, ty jsou 85 x 60 x 83 mm.

Co se týče designu, ten je za mě zvolený opravdu dobře. To proto, že je vidět, že se povrchovou texturou sice snažilo hoco. trefit do interiéru moderních aut, nicméně zároveň si uvědomuje, že nabíječka nemá hrát v interiéru prim a proto jí vytvořilo co možná nejmenší. Nabíječka je tedy tvořena de facto jen kruhem skrývajícím magnetickou cívku spolu se spodním magnetickým výběžkem, který slouží pro ještě stabilnější uchycení telefonu. Nabíječka tedy de facto kopíruje jen přesný tvar MagSafe konektoru v iPhonech a víceméně nic víc, což je dle mého velmi příjemné řešení. A příjemné je i její zpracování. Přestože se jedná o plastový výrobek, rozhodně bych o něm neřekl, že je „aušusový“ a působí nekvalitně. Ba právě naopak mám z nabíječky pocit, že je reálně dražší, než ve skutečnosti je (při psaní recenze byla její cena 524 Kč). V tomto směru tedy není opravdu co vytknout.

Testování

Instalace nabíječky do vozu je otázkou několika málo vteřin. Drží totiž na relativně silných čelistech, které v sobě sevřou mřížku ventilace, o kterou se navíc svými koncovými „packami“ ještě zapřou a tím vytvoří ještě stabilnější ukotvení. Samozřejmostí je zde pak i kloub, který umožňuje nastavit sklon držáku přesně tak, jak je vám pohodlné například pro sledování navigace, ovládání hudby a tak podobně. Kloub je přitom dostatečně houževnatý na to, aby stabilně držel v poloze, kterou mu určíte.

A jak funguje nabíječka v praxi? Musím říci, že bez jediného problému. Jakmile jí totiž člověk zapojí do zdroje napájení, začne okamžitě nabíjet iPhone maximální možnou rychlosti (tedy 7,5W) a to bez jakéhokoliv přerušení. Kvituji rovněž to, že se příliš nezahřívá, což je obecně u bezdrátových nabíječek vcelku často problém. Suverénně nejvíce se mi však líbí, jak pevně v mřížce ventilace drží a jak stabilní tedy telefon na ní magneticky připevněný je. Za poslední dobu jsem s telefonem na této nabíječce ujel spousty kilometrů zejména po okreskách okresu Blansko, Brno – město a Brno – venkov a musím říci, že i tyto tankodromy jsem zvládl bez pádu telefonu na zem. A kdo tyto cesty zná, dá mi jistě za pravdu, že se jednalo o docela husarský kousek.

Super je i to, že jakmile člověk potřebuje telefon z nabíječky sejmout, jde to „tak akorát“. Magnety v ní použité totiž sice nejsou rozhodně slabé, nicméně nejsou naštěstí ani přehnaně silné, což by znamenalo právě problematické „odmagnetování“.

Resumé

Podtrženo, sečteno – Hoco. CA85 sice patří mezi ty levnější bezdrátové nabíječky do auta, to z ní však v žádném případě nedělá kousek, který si zaslouží přehlížení ze strachu z nízké kvality. Na svou cenovku se totiž jedná o nadstandardně vyrobený kousek, který je navíc opravdu spolehlivý a designově odpovídá moderní době. Pokud tedy sháníte podobné nabíjecí řešení a jde vám i o cenu, myslím si, že zde si přijdete na své.

