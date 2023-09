S těmito slevovými kódy získáte skvělá elektrokola ENGWE za bezkonkurenční cenu

Komerční sdělení: Elektrokola se těší v poslední době čím dál tím větší popularitě, která navíc bude zcela určitě ještě stoupat. O to víc nyní potěší slevová akce obchodu Gearberry na skvělá elektrokola z dílny společnosti Engwe, která lze nyní získat díky slevovým kódům za velmi výhodných podmínek. Co vše je v nabídce?

ENGWE EP2 Pro

Elektrokolo ENGWE EP-2 PRO je inovativní skládací horské kolo s robustním hliníkovým rámem a velkými 20palcovými pneumatikami typu FAT TIRE. Toto elektrické horské kolo je poháněno výkonným 750W motorem, který dosahuje maximální rychlosti až 45 km/h, což z něj činí ideálního společníka i pro náročné terény. ENGWE EP-2 PRO získalo popularitu na evropském trhu díky své vynikající kombinaci parametrů a dostupné ceny.

Tento nadupaný e-bike nabízí až tři jízdní režimy a až 5 úrovní asistence v režimu pomoci. Jeho kvalitní lithiová baterie s kapacitou 48V 13Ah poskytuje dojezd až 80 km na jedno nabití v režimu pomoci. Na multifunkčním displeji lze snadno sledovat rychlost, ujetou vzdálenost a stav nabití baterie. Horské elektrické kolo je vybaveno také výkonnými hydraulickými tlumiči na přední vidlici a spolehlivými kotoučovými brzdami, což zajišťuje bezpečnou jízdu za všech podmínek.

Baterie je snadno odnímatelná a umožňuje nabíjení přímo v rámu nebo pohodlné nabíjení doma. Díky přehazovačce Shimano máte na výběr různé rychostní úrovně, které přizpůsobíte svým preferencím. Elektrokolo ENGWE EP-2 PRO také disponuje pevným hliníkovým rámem, odolným zadním nosičem pro náklad nebo nákupy a vysokou odolností proti korozi. Přední vidlice je vyrobena z pevné uhlíkové oceli a má komfortní tlumení nárazů. Kvalitní a odolné železné blatníky zajišťují čistou jízdu za všech podmínek.

Běžná cena kola ENGWE EP 2 Pro je 999 euro, díky slevovému kódu GBBike50 jej však můžete získat jen za 949 euro. To vše navíc s dopravou zdarma, možností 7denního vrácení a 30denní výměny zboží za jiné.

ENGWE Engine Pro

Design elektrického kola Engwe Engine Pro okouzlí vaše smysly již na první pohled. Pro ty, kdo preferují neutrální tóny, jsou k dispozici elegantní verze v černé, šedé nebo modré barvě. Pokud však toužíte po něčem výraznějším, můžete si vybrat odstín aurora. Toto pohádkové kolo bude vaším společníkem na výlety kamkoli – do města, do práce, do školy, na nákup, na výlet nebo dokonce na dovolenou. S hmotností kola 26 kg je snadné ho složit a převézt v kufru auta. Díky obrovskému dojezdu až 120 km s asistencí pedálů můžete prozkoumat nová města nebo okolní krajinu po celý den, přičemž dosahujete rychlosti až 40 km/h.

Toto kolo má nosnost 150 kg, což znamená, že si můžete vzít s sebou veškeré potřebné vybavení bez obav, a to i v batohu. Pokud nechcete mít batoh na zádech, můžete ho snadno připevnit na zadní nosič. Po dlouhém dni na cestách můžete kolo dobít během 6-8 hodin. Díky robustním 20“ pneumatikám, pohodlným tlumičům a ergonomickému sedadlu bude vaše jízda ještě příjemnější. Přední světlo vám poskytne potřebnou viditelnost během nočních jízd, a inteligentní LCD displej vám poskytne kompletní informace o vaší jízdě. S výkonným 750W motorem budete užívat zábavu a komfort z každé jízdy.

Běžná cena kola ENGWE ENGINE Pro je 1479 euro, díky slevovému kódu GBBike50 jej však můžete získat jen za 1429 euro. To vše navíc s dopravou zdarma, možností 7denního vrácení a 30denní výměny zboží za jiné.

Engwe Engine M20

Elektrické kolo Engwe M20 je speciálně navrženo pro adrenalinové terénní výlety, ale zároveň vám poskytne zábavu i při jízdě v rušném městě. Jeho úžasný 1000 W motor nabízí neskutečný výkon. Tato jízdní síla ještě umocní výběr ze dvou typů baterií. Volba baterie má zásadní vliv na dojezd, který je i s méně výkonnou baterií impozantní – 75 km s asistencí pedálů. Pokud se rozhodnete pro silnější duální baterii, můžete ujet až neuvěřitelných 150 km s asistencí pedálů, což je opravdu pozoruhodné. Dalším překvapením je krátká doba nabíjení, pouze 5 hodin.

Stylový design této kola vás rozhodně nezklame. K dispozici jsou barvy jako černá, bílá nebo zelená, které osloví pány, dámy i studenty. Kvalitní brzdy, dvojité odpružení, silná přední světla a LED displej s kompletními informacemi o jízdě jsou skvělými doplňky. S maximální rychlostí až 45 km/h budete zažívat rychlou a vzrušující jízdu, která vás rychle dostane z místa na místo, a to bez ztráty času v provozu.

Maximální nosnost elektrického kola Engwe M20 je 120 kg, takže si můžete bez obav přibalit zavazadla a vyrazit na dobrodružství, kdekoliv vás cesta zavede. I když má kolo větší váhu, 40,5 kg, velké a odolné 20″ pneumatiky zajistí pohodlnou jízdu v různých terénech. Pokud toužíte po skvělém dobrodružství, Engwe M20 je skvělým společníkem pro každý den.

Běžná cena kola ENGWE M20 je 1499 euro, díky slevovému kódu GBBike50 jej však můžete získat jen za 1449 euro. To vše navíc s dopravou zdarma, možností 7denního vrácení a 30denní výměny zboží za jiné.

