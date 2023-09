Kapacita baterie iPhone 15 Pro a kapacita baterie iPhone 15 Pro Max

Kapacita baterie iPhone 15 Pro je 3 274 mAh, což oproti loňským modelům představuje pouze velmi mírné zvýšení kapacity baterie a to o pouhých 74 mAh. Přesto je však s podivem, že když Apple byť jen mírně zvýšil kapacitu baterie a vybavil iPhone 15 Pro prvním 3nm čipem na světě Apple A17 Pro, je výdrž iPhone 15 Pro oproti iPhone 14 Pro stejná. Kapacita baterie iPhone 15 Pro Max je pak 4 422 mAh, což představuje navýšení o 99 mAh, oproti iPhone 14 Pro Max.

Kapacita baterie iPhone 15 je 3 349 mAh. Kapacita baterie iPhone 15 Plus je 4383 mAh. Apple tedy u letošních modelů přidal jen extrémně málo kapacity navíc, oproti iPhone 14 a iPhone 14 Plus. Tomu také odpovídá fakt, že výdrž baterie se u letošních modelů oproti loňským nezvýšila ani o jedinou hodinu. Nový čip Apple A17 Bionic je sice úspornější než předchozí A16 Bionic, ovšem jak se zdá, není to o moc.

Kapacita baterie iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max

Kapacita baterie iPhone 15 Pro je 3 274 mAh (12 700Wh)

Kapacita baterie iPhone 15 Pro Max je 4 422 mAh (17 109Wh)

Kapacita baterie iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max

Kapacita baterie iPhone 14 Pro je 3 200 mAh

Kapacita baterie iPhone 14 Pro Max je 4 323 mAh

Kapacita baterie iPhone 15 a iPhone 15 Plus

Kapacita baterie iPhone 15 je 3349 mAh (12 981Wh)

Kapacita baterie iPhone 15 Plus je 4383 mAh (16 950Wh)

Kapacita baterie iPhone 14 a iPhone 14 Plus