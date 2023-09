Nebezpečné záření iPhonů 12 začínají prověřovat další dvě země

Úterní představení nové generace iPhonů zastínila částečně včera poměrně znepokojivá zpráva ohledně nebezpečného záření iPhonů 12, které ve Francii vedlo dokonce až k zákazu jejich prodejů. Právě kvůli tomuto zákazu rozjely následně německé a belgické úřady vlastní výzkumy, které mají za cíl odhalit, zda je skutečně záření iPhonů 12 nebezpečné či nikoliv a to konkrétně kvůli příliš silným elektromagnetickým vlnám, které mají dle Francouzů vyzařovat.

Fotogalerie iPhone 12 1 iPhone 12 2 iPhone 12 3 iPhone 12 4 iPhone 12 5 iPhone 12 6 iPhone 12 7 iPhone 12 8 iPhone 12 9 iPhone 12 10 iPhone 12 11 iPhone 12 12 iPhone 12 13 iPhone 12 14 iPhone 12 15 iPhone 12 16 iPhone 12 17 iPhone 12 18 iPhone 12 19 iPhone 12 20 iPhone 12 21 iPhone 12 22 iPhone 12 23 iPhone 12 24 iPhone 12 25 Vstoupit do galerie

Francie vyzvala po zjištění nadměrného záření iPhonů 12 Apple k tomu, aby se celou záležitostí neprodleně zabýval a pokud možno, co nejrychleji jí vyřešil. Zároveň zakázala v zemi prodeje tohoto modelu, čímž se však Applu pravděpodobně příliš nedotkla, jelikož se přeci jen jedná o telefony z roku 2020, které již nejsou tak uživatelsky zajímavé. Co však Applu zavařit do jisté míry může, je to, že Francie vyzvala i další země EU k prověření záření, což právě Německo a Belgie vyslyšely. Navíc nelze vyloučit, že se k nim přidají i další státy, přičemž pokud by se platnost zákazu prodeje rozšířila do dalších zemí, mohlo by se pro Apple už o nepříjemnost skutečně jednat. Odborníci se nicméně shodují na tom, že ke snížení záření může stačit i softwarová aktualizace, která sníží výkon určitých komponent zodpovědných právě za záření. Je tedy možné, že vše bude vyřešeno co nevidět. Apple jako takový nicméně již začal s „uklidňovací kampaní“ s tím, že nebezpečí opravdu nehrozí.