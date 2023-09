Apple vydal RC bety iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 a tvOS 17

Tak jsme se přeci jen dočkali. Po několikaměsíčním testování totiž vydal Apple dnes v noci finální, tedy RC vývojářské bety svých operačních systémů iOS 17, iPadOS 17, watchOS 10 a tvOS 17, čímž de facto celé testování uzavřel. Máte-li tedy ve svých zařízeních nastaveno stahování vývojářských beta verzí, což je letos extrémně jednoduché, měli byste již bety vidět v Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru.

Obecně platí, že valná většina novinek pro systémy, která je zamýšlena pro vydání v jejich první verzi na podzim, dorazí sice v první verzi, nicméně platí, že ani zde novinkami Apple nešetřil. Například do bety nasadil možnost fotit do 48MPx i ve formátu JPEG/HEIF, což doposud u iPhonů 14 Pro nešlo a což se mnohým po včerejším představení iPhonů zdálo jako exkluzivní právě pro novou generaci iPhonů. Co dalšího si Apple pro systém připravil si můžete vyzkoušet po instalaci bety sami.