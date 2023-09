Revoluce v pracovní produktivitě: Jak DaaS zajišťuje optimální správu zařízení

Tisková zpráva: Zajištění vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance v oblasti koncových zařízení, jako jsou například notebooky, tablety a telefony, patří k významným úkolům každé firmy. Tyto nástroje představují klíčové prostředky pro práci a mají významný vliv na celkovou produktivitu a spokojenost zaměstnanců. Správa zařízení však vyžaduje komplexní znalosti hardware, operačních systémů, aplikací a nástrojů pro správu i kyberbezpečnost. Ty ale často nejsou součástí hlavního podnikání společností a vyžadují zdroje, které by jinak mohly být investovány do rozvoje jejich vlastních produktů a služeb.

Existuje však alternativa. Služba známá jako „Device as a Service“ (DaaS) byla vyvinuta jako odpověď na výzvy, s nimiž se firmy během správy koncových zařízení mohou potýkat. Cílem je pomoci společnostem s péčí o dané přístroje a jejich uživatele. Zároveň se DaaS dá přizpůsobit konkrétním potřebám firem, jelikož zahrnuje celou škálu doplňkových služeb. Mimo zajištění koncových zařízení formou pronájmu, nabízí také třeba úvodní instalaci, device management či zajištění bezpečnosti a podpory uživatelů zařízení.

A jak přesně tedy DaaS zvládá odpovídat na požadavky firem a zajišťovat optimální správu koncových zařízení? V iBusiness Thein to víme.

Zvyšování efektivity práce pomocí DaaS

Jednou ze stěžejních potřeb firem je zvýšit efektivitu práce svých zaměstnanců. Uživatelé mají vždy k dispozici moderní a funkční zařízení, která jsou pravidelně obměňována za nová – v případě telefonů po 24 měsících a u notebooků po 36 měsících. Konfigurace zařízení se pečlivě spravuje pomocí nástrojů pro Device Management dle předem definovaných profilů, čímž uživatelům odpadá starost s nastavováním. V případě poruchy je součástí služby nejen servis, ale i okamžité poskytnutí náhradního zařízení, což minimalizuje případné prostoje. Navíc, díky zahrnutému pojištění, nejsou problémem ani situace jako rozbití či krádež. Veškerá zařízení jsou snadno dostupná přes poskytovatele služby DaaS a kontinuita práce není narušena.

Optimalizace nákladů

Optimalizace nákladů je rovněž velké téma, a to zejména v kontextu nedostatku IT odborníků. Udržování vlastního IT týmu pro činnosti mimo hlavní podnikatelský záměr může být drahé a neefektivní. V tomto ohledu opět vstupuje na scénu služba DaaS s řešením. Za pevný měsíční poplatek jsou zařízení pronajímána, což firmám umožňuje se úplně vyhnout vysokým počátečním investicím (CAPEX). Náklady jsou předvídatelné a rovnoměrně rozložené. Prostřednictvím prodloužené záruky a pojištění nehrozí žádné nepříjemné vícenáklady při poruchách, nehodách či krádeži zařízení. Služba pokrývá celý životní cyklus zařízení a firmám tím pádem umožňuje dodržet environmentální, sociální a firemní zásady bez navýšení nákladů.

Zajištění kyberbezpečnosti

Služba DaaS může hrát klíčovou roli i v kyberbezpečnosti. Automatizované aktualizace operačního systému a softwaru významně snižují riziko zranitelností a přes správně nastavenou restriktivní politiku a oprávnění v rámci nástrojů pro správu zařízení jsou zajištěny bezpečné pracovní podmínky. Výběr kvalitního hardwaru, například zařízení mac, zase o něco více redukuje rizika kybernetických útoků. Moderní nástroje EDR/XDR pro detekci a reakci na hrozby zabezpečují efektivní sledování, přičemž přenesení správy dat na externího partnera, které DaaS nabízí, snižuje riziko dalšího zneužití dat. Díky těmto opatřením posiluje služba celkovou bezpečnost koncových zařízení i informací uvnitř nich.

DaaS jako klíč ke spokojenosti zaměstnanců

Spokojení zaměstnanci nejenže pracují efektivněji, ale také vykazují vyšší míru loajality k firmě, což má pozitivní dopad jak na zákaznický servis, tak na snížení zaměstnanecké fluktuace. K jejich dobrému rozpoložení lze opět přispět i v oblasti koncových zařízení. Všichni totiž chtějí mít možnost pracovat flexibilně, bez zbytečných IT problémů, na rychlých a spolehlivých zařízeních s přístupem k odborné IT podpoře. V rámci DaaS se myslí na všechny zmiňované potřeby.

Zaměstnanci mohou využívat vlastních zařízení (BYOD/BYOA) a po 24 nebo 36 měsících práce mají možnost vyměnit své přístroje za nové – to znamená, že budou vždy pracovat na moderním nástroji. Skrze DaaS se dá také zařízení po dané době odkoupit. V neposlední řadě služba nabízí rychlou a spolehlivou podporu, rovněž přispívající k větší spokojenosti. Je totiž rozdíl, zda podporu zaměstnancům poskytuje specializovaný a dedikovaný tým nebo firemní IT oddělení, zaneprázdněné řadou jiných úkolů s vyšší prioritou.

Co tedy lze shrnout v závěru? Služba DaaS byla vytvořena tak, aby v oblasti koncových zařízení efektivně pokrývala potřeby firem i jejich zaměstnanců a přinášela co nejjednodušší přístup ke správě zařízení. Společnosti tím pádem získávají možnost věnovat své zdroje rozvoji vlastních produktů a služeb, namísto specializované agendy, což častokrát pomáhá posunout byznys na úplně novou úroveň.

Komentuje David Spies, iBusiness Thein

O iBusiness Thein:

iBusiness Thein je nový projekt skupiny Thein. Pro B2B zákazníky přináší možnost pořízení produktů značky Apple formou služby. Její součástí je také záruční a pozáruční servis, prodloužená záruka, pojištění, náhradní zařízení v případě jeho poškození nebo ztráty a na konci tříletého cyklu pak garantované smazání dat a případná ekologická likvidace. Rozvoj projektu má na starosti Jana Studničková, CEO společnosti Český servis, pod kterou tento projekt v rámci skupiny Thein spadá.

O skupině Thein:

Thein je investiční skupina založená zkušeným manažerem a investorem Tomášem Budníkem, která se zaměřuje na rozvoj technologických společností v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu 4.0. Pomocí fondů Thein Private Equity SICAV a J&T Thein SICAV chce ve svém portfoliu propojovat zajímavé projekty a poskytovat jim byznysovou a infrastrukturní expertízu. Hlavní filosofií skupiny Thein je hledání nové synergie mezi jednotlivými projekty a udržení českého know-how v českých rukách.