Mrkněte na detailní video nových Apple FineWoven krytů pro iPhony 15 (Pro)!

Již dnes večer odhalí Apple své hlavní hardwarové novinky pro závěr letošního roku ve formě iPhonů 15 (Pro) a Apple Watch Series 9 a Ultra 2. Kromě nich však dorazí i nové příslušenství, které bude možné s těmito produkty využívat. Řeč je například o krytech či řemíncích, které budou zároveň pravděpodobně tím nejzajímavějším, co Apple v rámci příslušenství ukáže. Letošní rok se totiž má nést ve znamená nahrazení kožených krytů a řemínků zbrusu novým typem vyrobeným z materiálu, který si vyvinul samotný Apple s důrazem na ekologii. A díky leakerovi MajinBu si můžeme nyní na videu prohlédnout několik barevných variant těchto FineWoven krytů. Video naleznete níže.

Which model is the most beautiful in your opinion? pic.twitter.com/qcZfbskZLz

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 11, 2023