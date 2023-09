Kuo: Nové iPady letos nejspíš nedorazí

Pokud jste fanoušky iPadů, letošek pro vás bude alespoň podle jednoho z nejpřesnějších Apple analytiků Minga-Chi Kua zklamáním. Ten totiž vydal před pár desítkami minut svou nejnovější výzkumnou zprávou založenou na informacích z dodavatelského řetězce Applu, ze které vyplývá, že představení jakéhokoliv nového iPadu v letošním roce je velmi nepravděpodobné. Nové iPady tedy dle něj dorazí až příští rok.

Kuovo tvrzení jde de facto přímo proti slovům reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, který před pár dny informoval o tom, že má Apple v plánu letos uvést novou generaci iPadu Air coby jediný iPad, který letos aktualizuje. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že Gurman tehdy informoval, že se na iPadu stále pracuje, takže je možné, že se Apple při jeho dokončování setkal s nepředvídatelnými problémy, které brání jeho brzkému uvedení na trh. Druhou možností je pak zkrátka to, že chce se zařízením počkat na vhodnější příležitost – tedy například na představení v rámci některé ze svých větších akcí zkraje příštího roku. Nyní by totiž musel tablet uvést přes tiskovou zprávu, čímž by nevzbudil tak velký poprask, jak by asi sám chtěl. Ale kdo ví, i Kuo se může mýlit.