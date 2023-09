iPhone 15 Pro umí fotit ve 48 Mpix do JPEG!

Apple během dnešního večera řekl jednu velmi podstatnou věc a to, že nový iPhone 15 Pro a samozřejmě také nový iPhone 15 Pro Max, umí fotit ve vysokém rozlišení 48 MP kromě ProRAW, také do formátu HEIF. Apple vyvinul formát HEIF jako verzi JPEG, která umí fotografie komprimovat lépe než JPEG a ty jsou tak menší, co se počtu MB týká, ovšem při zachování stejné kvality. Extrémní rozdíl mezi tím, co uměl iPhone 14 Pro s 48MPix fotoaparátem a co umí iPhone 15 Pro tedy spočívá v tom, že když nyní s iPhone 15 Pro vyfotíte fotografii do formátu HEIF, můžete využít veškerá vylepšení, která iPhone s fotografiemi při standardním focení umí. Jedná se tak například o HDR a další efekty, díky kterým vypadají fotografie z iPhone tak skvěle.

Zatím co iPhone 14 Pro sice 48 MP rozlišení nabízel pouze pro zkušené uživatele, kteří nadále dokázali s fotografií pracovat v editačních programech a vylepšeit ji nebo rovnou vyfotit dokonalou fotografii, novinka vám fotografie vyfotí i v rozlišení 48MP stejně pěkně, jako při klasickém focení do normálního rozlišení. I fotografie ve vysokém rozlišení 48 Mpix, které již bohatě dostačuje na to, abyste si fotografii například vytiskli na plákát nebo z ni klidně udělali billboard, tak projdou softwarovým vylepšením iPhone a budou vypadat stejně dobře, jako všechny ostatní fotografie, které vyfotíte.